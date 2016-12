Ianuarie - luna spectacolelor de excepţie

La finalul unui an bogat în evenimente pentru melomanii de la malul mării, începe să se prefigureze, deja, programul liric pe 2010 al Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”. Cu toate că dificilul an 2009 nu le-a adus constănţenilor prea multe premiere, sunt demne de remarcat eforturile conducerii teatrului şi ale artiştilor, care au compensat lipsa posibilităţilor financiare cu prezentarea unor reluări, cum ar fi capodopera verdiană „Nabucco” sau celebra operă mozartiană „Răpirea din serai”, precum şi cu susţinerea de numeroase reprezentaţii cu spectacolele din repertoriul consacrat al instituţiei teatrale constănţene. Dată fiind situaţia economică actuală, nici anul viitor nu se anunţă foarte promiţător din punct de vedere al premierelor, însă Compania de Operă a Teatrului „Oleg Danovsk” a prefigurat agenda de spectacole pentru 2010 în care se regăseşte şi un titlu nou. Potrivit directorului adjunct artistic al Teatrului „Oleg Danovski”, Constantin Acsinte, iubitorilor de operă li se pregăteşte, pentru luna aprilie, o capodoperă a romantismului italian, „Lucia di Lammermoor”, de Gaetano Donizetti. Celebra tragedie donizettiană, una dintre ultimele mari creaţii preverdiene, în care belcanto-ul este investit cu valenţe expresiv - dramatice, va fi prezentată pe scena de la malul mării, cel mai probabil, imediat după Sărbătorile Pascale. Spectacolul are la bază un libret de Salvatore Cammarano, după romanul lui Walter Scott, „The Bride of Lammermoor\". Premiera operei a avut loc la data de 26 septembrie 1835, la Teatro San Carlo din Napoli, bucurându-se de un succes imens, care s-a repetat, ulterior, şi la Viena (1837), Paris (1837), Londra (1838), Amsterdam (1839), New Orleans (1841), New York (1843). În prezent, „Lucia di Lammermoor” se numără printre cele mai apreciate opere din repertoriul liric internaţional.

Până la premiera din primăvara lui 2010, însă, constănţenii sunt aşteptaţi din nou în sala de spectacole a Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, începând cu data de 8 ianuarie. Stagiunea lirică a teatrului constănţean se redeschide cu o Seară vieneză, de la ora 19.00, pe acordurile valsurilor şi ariilor lui Johann Strauss, cu maestrul Gheorghe Stanciu la pupitrul orchestrei simfonice. Pentru data de 10 ianuarie, tot cu începere de la ora 19.00, la sala teatrului a fost programat spectacolul de operă „Răpirea din serai”, de Wolfgang Amadeus Mozart, dirijorul orchestrei simfonice fiind Răsvan Cernat. Din distribuţie vor face parte: Mihaela Ionescu, Doru Iftene, Mădălina Diaconescu, Ciprian Done, Constantin Acsinte, Ioan Ardelean.

Pe data de 13 ianuarie, de la ora 18.00, melomanii sunt invitaţi, în foaierul Teatrului „Oleg Danovski”, la un recital de pian, protagoniştii evenimentului fiind Alina Andronic şi Ester Tanczos. Pentru data de 14 ianuarie, începând cu ora 19.00, la Sala Teatrului a fost programat spectacolul de operă „Madama Butterfly”, de Giacomo Puccini, cu Gheorghe Stanciu la conducerea orchestrei simfonice. Soliştii spectacolului sunt: Madeleine Pascu, Lucia Cicoară din Galaţi, Răzvan Săraru, Ioan Ardelean, Doru Iftene, Carmen Clenciu, Marius Eftimie, Laurenţiu Severin, Constantin Acsinte, George Ionescu şi Rebeca Dăşanu.

Un alt spectacol de excepţie al lunii ianuarie este „Carmen” de G. Bizet, programat pe 17 ianuarie, de la ora 19.00, la Sala Teatrului. Dirijorul orchestrei simfonice constănţene va fi Răsvan Cernat, iar soliştii spectacolului: Gabriela Hazarian din Braşov, Răzvan Săraru, Ionuţ Pascu, Elena Rotari, Doru Iftene, Ciprian Done, Mădălina Diaconescu, Carmen Clenciu, Laurenţiu Severin şi Cătălin Ţoropoc.

Pe 20 ianuarie, de la ora 18.00, în foaierul teatrului a fost programată o Seară camerală, iar pe 22 ianuarie, cu începere de la ora 19.00, la Sala Teatrului, un Concert simfonic avându-l ca dirijor pe Radu Ciorei şi ca solist pe renumitul pianist Andrei Deleanu. În programul evenimentului se regăsesc partituri de: Beethoven - uvertura „Prometeu”, Mozart - Concertul nr. 25 în Do major pentru pian şi orchestră, KV 503 şi Bizet - Scedrin - Suita „Carmen”.

Prima lună a noului an mai aduce pe scena de la malul mării, pe 24 ianuarie, de la ora 19.00, la Sala Teatrului, opera mozartiană „Don Giovanni”, iar pe 27 ianuarie, de la aceeaşi oră, în foaierul teatrului, o Seară camerală cu cvartetul „Ertho”. Constănţenii mai pot umări, în seara de 28 ianuarie, de la ora 19.00, opera „Elixirul dragostei”, de G. Donizetti, iar în ultima zi a lunii, celebra operă pucciniană „Tosca”.