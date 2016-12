Ianuarie pe note, la Teatrul „Oleg Danovski”

Începutul de an este dedicat, cu precădere, melomanilor, la Teatrul Național de Operă și Balet (TNOB) „Oleg Danovski”. Astfel, pe 10 ianuarie, de la ora 18.30, constănțenii sunt invitați la TNOB pentru a urmări primul spectacol din 2015, „O, sole mio”. Spectacolul din categoria operetă îi aduce în prim plan pe soliștii: Smaranda Drăghici, Lucia Mihalache, Stela Sîrbu, Daniela Vlădescu, Veronica Coman, Raluca Daraban, Gabriela Dobre, Răzvan Săraru, Doru Iftene,Constantin Acsinte, Laurenţiu Severin și Bogdan Ocheşel.

Biletele se pot procura de la agenția TNOB, la prețul de 25, 30 și 40 de lei, în funcție de locul din sală. Prețul tichetelor peste elevi și studenți este de 15 lei, iar pentru pensionari, de 20 de lei.

„LILIACUL” Seara de 11 ianuarie este dedicată, din nou, operetei și iubitorilor acestui gen muzical. Pe scena teatrului, cu începere de la ora 18.30, va putea fi urmărit spectacolul „Liliacul”, de Johann Strauss. Din distribuție fac parte, în roluri solistice: Doru Iftene, Anda Pop - Braşov, Liviu Iftene - Braşov, Laurențiu Severin, Lucia Mihalache, Iulian Bratu, Marius Eftimie, Mihaela Ionescu, Daiana Gavrilescu, Constantin Acsinte și Robert Safta. La pupitrul orchestrei teatrului se va afla maestrul Radu Ciorei.

Prețul biletelor este de 25, 30 și 40 de lei, în timp ce elevii și studenții vor scoate din buzunar, pentru un tichet, suma de 15 lei. De asemenea, prețul biletelor pentru pensionari este de 20 de lei.

Pe 14 ianuarie, de la ora 18.30, este programat la teatru un recital de pian a cărui solistă va fi Raluca Ouatu. Biletele au prețul unic de 10 lei.

„A WHOLE NEW WORLD” Unul dintre cele mai așteptate evenimente ale primelui luni a anului, la TNOB, este Concertul de An Nou „A Whole New World”, care va avea loc pe 16 ianuarie, de la ora 18.30. Concertul va fi prezentat sub bagheta dirijorală a lui Ionuț Pascu. Soliști sunt: Madeleine Pascu, Daniela Vlădescu, Smaranda Drăghici, Doru Iftene și Răzvan Săraru, care vor evolua alături de orchestra şi corul Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”. Maestru cor este Adrian Stanache.

Biletele se vor putea procura de la sediul teatrului, la prețul de 25, 30, 40 și 50 de lei, în funcție de locul în sală. De asemenea, se vor mai putea achiziționa și bilete la balcon, la prețul de 20 de lei. Pentru elevi (în grup organizat), studenți și pensionari, prețul unui tichet este de 15 lei.