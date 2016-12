Iapa Doina, salvată de pompieri

Militarii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dobrogea au petrecut, marţi seară, câteva ore bune pentru a salva o iapă căzută într-o groapă în localitatea Sibioara. Reprezentanţii ISU „Dobrogea“ spun că un bărbat din localitate a sunat la 112 şi a anunţat că un cal a căzut într-o groapă adâncă de aproape doi metri. „Am lăsat-o de dimineaţă să pască pe câmp. Pe seară, când am venit să o iau, nu am mai găsit-o. Am căutat-o câteva minute şi până la urmă am găsit-o în groapă. Nu credeam că o să o mai salveze“, a declarat Florin Munteanu, bărbatul în grija căruia se afla cabalina. Pompierii, ajutaţi de localnici, s-au chinuit timp de aproape patru ore să o scoată pe iapa Doina din groapă, însă fără niciun rezultat. Au săpat în jurul animalului, care cântăreşte aproape 700 de kg, l-au legat cu funii şi cu furtunurile de intervenţie însă degeaba. Până la urmă, salvarea a venit din partea unui vecin care a adus un tractor echipat cu o cupă. Cu ajutorul utilajului, pompierii au reuşit să scoată iapa din groapă. Calul nu a suferit răni nici în urma căzăturii şi nici în timpul intervenţiei. (F.C.)