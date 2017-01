Iar a fost haos la repartizarea locurilor în căminele „Ovidius”

După megascandalul în care cea mai prestigioasă instituţie de învăţământ superior din Constanţa - Universitatea „Ovidius” - a fost târâtă de fostul rector Tiberius Epure şi prorectorul Gabriela Stanciu, care au fost prinşi împărţindu-şi şpăgile, dinamitând pentru o lungă perioadă de timp credibilitatea universităţii, apele nu par să se liniştească. Cazarea este un nou episod în care, de data asta, studenţii au de suferit. După ce, iniţial, se anunţase că numărul locurilor de cazare este aproape egal cu cel al solicitărilor, ceea ce nu a fost adevărat şi a inflamat studenţii cu aşteptări mari, nici repartizarea locurilor în cămine, organizată în perioada 28 - 30 septembrie, nu s-a derulat fără problemele inerente care, an de an, bulversează studenţii. Adăugăm şi faptul că pentru cele 1.416 solicitări de cazare au fost 967 de locuri disponibile pentru studenţii români, ceea ce a determinat ca, după prima repartizare în cămine, sute de studenţi să rămână pe dinafară. Totul s-a transformat într-un haos total.

La situaţia deja existentă, sâmbătă s-au adăugat şi cozile infernale formate, de dimineaţă, în faţa căminelor de către studenţii care vroiau să completeze actele şi să ajungă în camere cât mai repede, pentru a le aranja. Tinerii au stat ore întregi în frig şi ploaie pentru a se caza.

MULŢUMIŢI ŞI NEMULŢUMIŢI Unii erau mulţumiţi, alţii - nemulţumiţi. Studenta Iuliana Ghenciu, în anul II la Facultatea de Ştiinţe Economice, vroia un loc în Căminul de la Pescărie, însă a fost repartizată la Căminul 1, situat pe bulevardul Mamaia. „Am terminat anul întâi cu media 9,23. Alegerea mea a fost să am un loc la Pescărie, însă, din ce am înţeles de la colegi, am fost repartizată la C1. Nu am putut să intru pe internet, pentru că link-ul pentru vizualizarea listei nu mergea. Nici nu ştiu ce să fac. Aş vrea să mă duc şi la Pescărie şi să mă uit, că poate sunt, totuşi, acolo repartizată”, a spus studenta. Nemulţumiţi au fost şi studenţii de la Medicină Generală, pentru că, sâmbătă, nu erau afişate repartizările în cămine, aşa cum era anunţat. Cei mai mulţi, veniţi din afara oraşului Constanţa, au aşteptat cu bagajele în stradă, cu orele, clarificarea lucrurilor. Explicaţia reprezentanţilor „Ovidius” pentru situaţia de la Facultatea de Medicină a fost că s-a prelungit sesiunea de restanţe, astfel că nu toţi au avut mediile încheiate, un criteriu important de selecţie. Precizăm că, în anii trecuţi, restanţierii pierdeau primele locuri la repartizarea în cămin.

DE CE UNELE FACULTĂŢI AU MAI PUŢINE LOCURI DE CAZARE? O altă situaţie care a pus pe gânduri studenţii a fost repartizarea locurilor în cămine în mod inegal. În timp ce unele facultăţi, precum Medicina sau Teologia, aveau un număr mai mare de locuri de cazare, altele aveau extrem de puţine, cum a fost şi cazul Facultăţii de Drept, Ştiinţe Administrative şi Sociologie. Explicaţia este următoarea: „Repartizarea pe facultăţi se face conform unui algoritm pe care suntem obligaţi să-l respectăm. Ea se face în funcţie de câţi studenţi la fără taxă neconstănţeni are o facultate. În funcţie de numărul tinerilor, proporţional, fiecare facultate primeşte un număr de locuri. Cu alte cuvinte, o facultate care are mai mulţi studenţi la fără taxă din afara Constanţei va primi mai multe locuri”, a explicat purtătorul de cuvânt al Universităţii „Ovidius”, asist. univ. Daniel Citirigă.

START CURĂŢENIEI! O mare parte dintre studenţi s-au putut caza încă de sâmbătă, ocazie cu care au şi dat start curăţeniei. Deşi recunosc că nu sunt condiţii de cinci stele, ei sunt mulţumiţi că au un loc unde să stea, mai ieftin decât dacă s-ar fi cazat la particulari. „Eu sunt din Feteşti şi sunt în anul II la Facultatea de Litere. Mai am o colegă din Piatra Neamţ şi încă una din alt colţ al ţării. Nu ne cunoaştem, dar sper să ne înţelegem şi să ne descurcăm în camera de cămin”, a spus Cristina Necula. Ea a mărturisit că, în timpul curăţeniei, unul dintre paturile din cameră a rămas fără un picior şi va trebui să anunţe administratorul căminului să-l repare. Se mai întâmplă şi astfel de incidente, însă studenţii găsesc soluţii la toate. Unii au decis să-şi zugrăvească singuri camerele, să-şi pună perdele, să şi le rearanjeze aşa cum vor. „Vom locui un an de zile în ele, aşa că trebuie să ne simţim bine, să fie cât mai frumos. Trebuie să schimbăm duşul la toaletă, nu prea merge cum trebuie. Mai este câte ceva de făcut, dar, per total, suntem mulţumiţi”, a spus Vlad, student la Litere, venit din Moldova.

MÂINE, O NOUĂ REPARTIZARE Repartizarea locurilor în cămine continuă. „După ce se termină perioada de cazare pentru studenţii afişaţi pe liste - asta înseamnă marţi dimineaţă -, în funcţie de locurile rămase la facultăţi, în ordinea mediilor, vor fi cazaţi şi studenţii care aveau în dreptul lor trecut „în aşteptare”. În primul rând, vor urca studenţii la fără taxă, cei cu medii mari. Repartizarea se face în funcţie de locurile la fără taxă, apoi în ordine descrescătoare, în funcţie de medie şi anul din care fac parte. Mai întâi sunt repartizaţi studenţii aflaţi în ultimul an până la cei din primul an”, a declarat purtătorul de cuvânt al Universităţii „Ovidius”.