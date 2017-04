Iar se răcește! De la 19 la 12 grade C, la malul Mării Negre!

Pentru joi, 6 aprilie, meteorologii anunță vreme capricioasă la malul Mării Negre. Sunt anunțate și precipitații, dar vom vedea și razele soarelui printre nori. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 19 grade C, iar minimele se vor încadra în intervalul 5 și 9 grade C. Ziua de vineri, 7 aprilie, aduce însă o răcire a vremii. Astfel, pe lângă faptul că vom avea nevoie de umbrele, trebuie să ne îmbrăcăm și puțin mai gros; mercurul din termometru va coborî față de ziua precedentă până la 13 grade C, iar minimele se vor încadra în intervalul 2 și 5 grade C. Sâmbătă, 8 aprilie, potrivit meteorologilor, ne vom bucura de puțin soare, dar temperaturile nu vor fi cu mult mai mari față de vineri. Astfel, maximele se vor încadra în intervalul 12 și 15 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 4 și 7 grade C.