Iar sunt anunțate ploi la Constanța!

Meteorologii anunță ploi la Constanța! Dacă marți, 16 mai, scăpăm de precipitații, miercuri și joi avem nevoie de umbrele. Astfel, marți va fi soare, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 24 de grade C, iar minimele între 11 și 14 grade C. Miercuri, 17 mai, meteorologii anunță precipitații, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 20 de grade C, iar minimele vor fi între 7 și 11 grade C. Și pentru joi, 18 mai, sunt anunțate ploi la malul Mării Negre; temperaturile maxime se vor situa în intervalul 13 și 19 grade C, iar minimele vor fi între 6 și 10 grade C.