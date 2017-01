Iarnă… normală

Situaţia în nord-estul SUA începea să se întoarcă la normal, luni seară, după o puternică furtună de zăpadă ce a perturbat transporturile, în special aeroporturile din New York, în timp ce zeci de curse aeriene erau anulate în Canada. Principalele aeroporturi din zona metropolitană New York, JFK, La Guardia şi Newark, au fost redeschise luni, la ora locală 19.30, după ce au fost închise timp de aproape 24 de ore, a anunţat Autoritatea americană de Aviaţie Civilă. Aeroporturile din Philadelphia şi Boston au fost redeschise luni. Cel puţin 2.000 de curse au fost anulate din cauza zăpezii. Chiar şi după redeschiderea aeroporturilor, au fost constatate lungi întârzieri, cum ar fi la aeroportul din Philadelphia. La sol, trenurile dintre New York şi Boston, suspendate duminică, circulau din nou, începând de luni, deşi după un program redus.

Serviciile de meteorologie naţională şi-au anulat alertele în SUA, dar furtuna continua în estul Canadei, cu rafale de vânt de până la 150 de kilometri pe oră, care au perturbat traficul aerian şi au provocat pene de curent. Numeroase curse aeriene au fost anulate la aeroporturile din New Brunswick şi Quebec, Toronto, Montreal şi Ottawa. Luni seară, aproximativ 20.000 de locuinţe, faţă de 40.000 anterior în cursul zilei, nu aveau curent electric şi căldură la New-Brunswick, New Scotland şi Prince Edward Island, din cauza penelor cauzate de prăbuşirea unor copaci. La New York, unde străzile erau acoperite de o pătură groasă de zăpadă, serviciile municipale erau criticate, luni, de presa locală, pentru lentoarea lor în restabilirea situaţiei, în pofida apelurilor la prudenţă ale primarului Michael Bloomberg. Linia feroviară internă între Manhattan şi Long Island era paralizată, ca şi porţiuni din reţeaua de autobuze şi metrouri. Spre sud, capitala Washington D.C. şi vecinătatea sa au fost ferite de furtună. Guvernatorii statelor Delaware, Maryland, Massachusetts, Carolina de Nord, Rhode Island şi Virginia au trebuit să facă apel la personalul în rezervă al Gărzii Naţionale, pentru a ajuta autorităţile civile să restabilească situaţia. Aproape 60.000 de locuitori din Massachusetts nu au avut curent electric, duminică. Fapt neobişnuit, ninsoarea a afectat şi statele din sud-estul ţării, printre care Carolina de Sud.

Sute de persoane au fost evacuate, ieri, în estul Australiei, unde mai multe oraşe au fost inundate în urma ploilor torenţiale înregistrate în statul Queensland. Mai multe sate au fost complet izolate, timp de două zile, iar o parte dintre locuitorii acestora au fost evacuaţi cu ajutorul elicopterelor trimise de serviciile de intervenţie. În unele zone, ploile şi-au redus intensitatea, însă riscul de inundaţii persistă. Mai multe localităţi au fost declarate zone de catastrofă naturală, ceea ce permite poliţiei să recurgă la evacuări forţate, în caz de necesitate. Şi în statul Noua Galie de Sud au fost evacuaţi mai mulţi locuitori, iar câteva rute de acces au fost blocate. Poliţia australiană a arestat, luni, trei adolescenţi care încercau să parcurgă o distanţă de circa 30 de kilometri pe saltele pneumatice, o aventură catalogată ca stupidă şi periculoasă. Cei trei adolescenţi, cu vârste de 17 şi 18 ani, reuşiseră să parcurgă jumătate din distanţă în momentul în care au fost reţinuţi de poliţie, alertată de apeluri telefonice ale locuitorilor din zonă.

ŞI autorităţile de pe insula daneză Bornholm, paralizată de ninsorile abundente, au cerut ajutor pentru deszăpezirea axelor rutiere, în contextul în care cei aproximativ 43.000 de locuitori duc lipsă de medicamente şi de combustibili. Institutul de meteorologie danez a anunţat că stratul de zăpadă a ajuns la 140 de centimetri pe insula Bornholm din Marea Baltică. Potrivit posturilor de televiziune, în unele locuri, stratul de zăpadă este chiar şi de şase metri. Poliţia din Bornholm a cerut 234 de vehicule suplimentare pentru mutarea zăpezii. Autorităţile din Bornholm au permis chiar aruncarea zăpezii în mare. Locuitorii susţin că nu reuşesc să achiziţioneze medicamente, alimente şi combustibili. Vehicule cu şenile ale armatei daneze încearcă să asigure transporturile de urgenţă, iar sute de turişti au fost adăpostiţi în şcoli şi într-o unitate militară.