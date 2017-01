Iarna e ca vara în stațiunea Mamaia

Deși ne aflăm la mijlocul lui februarie, iarna pare departe. La peste 20 de grade Celsius, stațiunea Mamaia a prins viață în weekend, amintind de zilele fierbinți de vară. Soarele i-a scos din case pe constănțenii de toate vârstele, care au profitat de temperaturile de primăvară ca să facă puțină mișcare. Cei mai fericiți au fost cei mici, bucuroși că pot să alerge în voie, mângâiați de razele blânde ale soarelui. Tinerii și-au scos și ei rolele, bicicletele sau trotinetele și s-au plimbat ore în șir pe promenada din Mamaia. Au fost sute de oameni și pe plajă. Tolăniți pe nisipul încălzit de soarele generos, constănțenii au admirat marea liniștită și s-au fotografiat, însoțiți de copii, prieteni sau patrupedele preferate. Temperaturi ridicate pentru această perioadă vor fi și în următoarele zile în Dobrogea. Luni, 15 februarie, vremea va fi deosebit de caldă. Vântul va sufla moderat, cu intensificări în zona de coastă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 şi 21 de grade C, iar cele minime între 9 şi 12 grade C, potrivit reprezentanților Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Marți, 16 februarie, vremea va fi, în general, frumoasă, deosebit de caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 şi 21 de grade C, iar cele minime între 5 şi 7 grade C. De miercuri, însă, vremea începe să se răcească și sunt posibile ploi. Maxima nu va mai trece de 11 grade C.