Iarna ia o pauză. Vor fi temperaturi mai ridicate decât în mod normal

Începând din aceste zile, iarna se îmblânzește, astfel că, în scurt timp, temperaturilor de -10 grade Celsius le vor lua locul cele de 8 grade C. Va avea loc o încălzire treptată a vremii în următoarele două săptămâni, iar valorile termice din timpul zilei vor fi pozitive în majoritatea regiunilor, reiese din prognoza Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valabilă până pe 7 februarie. Marți, 26 ianuarie, cerul va fi înnorat și este posibil să ningă în Dobrogea, potrivit specialiștilor de la ANM. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -1 și 2 grade C, iar cele minime între -8 și -2 grade C. Miercuri, 27 ianuarie, cerul va fi variabil, parțial înnorat. Vor fi maxime cuprinse între 0 și 4 grade C și minime între -2 și un grad C. Temperaturile cresc pe zi ce trece, astfel că joi, 28 ianuarie, maximele se vor situa între 5 și 8 grade C, iar minimele între 1 și 5 grade C. Cerul va fi variabil. Între 29 ianuarie și 7 februarie se vor înregistra, atât ziua, cât și noaptea, medii pozitive ale temperaturii aerului, așa că maximele și minimele vor fi ușor mai ridicate decât în mod obișnuit în această perioadă a anului, spun meteorologii. Local, va ploua slab spre sfârșitul acestei săptămâni și în unele zile ale intervalului 2 - 6 februarie.