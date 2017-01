Iarna se numără datornicii la bănci

Restanțele la creditele mai mari de 20.000 lei acordate de bănci clienților au crescut cu peste 2%, în noiembrie, față de octombrie, până la 25,726 miliarde lei, potrivit datelor Centralei Riscului de Credit (CRC) din cadrul băncii centrale. Datoriile centralizate de CRC reprezentau, în noiembrie, 9,08% din totalul sumelor datorate de clienți băncilor. Din valoarea totală a restanțelor, 89,6%, respectiv 23,048 miliarde lei, sunt credite neplătite de peste un an (în creștere cu 2,2% față de luna anterioară). Și numărul datornicilor la bănci a crescut în noiembrie, față de luna anterioară, de la 180.906 la 181.555 de persoane, dar rămâne sub nivelul înregistrat în urmă cu un an (186.436). În schimb, numărul interogărilor la CRC a scăzut de la 108.675 în octombrie la 100.341 în noiembrie; de notat că nivelul este mai mare decât cel din decembrie 2015 (99.429). În cazul persoanelor fizice, restanțele la împrumuturile de peste 20.000 lei au urcat cu 1,64%, până la 5.690 miliarde lei, de la 5.598 miliarde lei în octombrie; ele reprezentau 5,49% din totalul sumelor datorate. Și în acest caz, cele mai multe restanțe, respectiv peste 90%, reprezintă rate neplătite de peste 12 luni. Numărul de persoane fizice cu datorii la bancă a urcat în noiembrie la 155.593, de la 155.467 cu o lună în urmă.