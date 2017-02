Iată care sunt semifinaliștii Selecției Naționale Eurovision 2017

Mihai Trăistariu, Tavi Colen, Ramona Nerra şi Ana Maria Mirică sunt printre semifinaliştii Selecţiei Naţionale. Toţi cei cinsprezece artişti au fost anunţaţi într-o emisiune live transmisă duminică pe TVR 2 şi TVR HD.

Artiştii calificaţi în semifinala Selecţiei Naţionale Eurovision sunt: Elize & No Stress cu "Fără bariere", Cristina Vasiu cu "Set the Skies on Fire", Tudor Turcu - "Limitless", Ramona Nerra - "Save Me", Ana Maria Mirică - "Spune-mi tu", Instinct - "Petale", D-lema - "Adventure", Ilinca feat. Alex Florea - "Yodel It", Tavi Colen şi Emma - "We own the night", Zanga - "Două sticle", Maxim - "Adu-ţi aminte", Eduard Santha - "Wild Child", Mihai Trăistariu - "I Won't Surrender", Alexandra Crăescu - "Hope", Xandra - "Walk on By".

Într-un show transmis în direct din studioul 3 al TVR, telespectatorii i-au văzut pe cei mai buni concurenţi Eurovision din acest an (aşa cum i-a desemnat juriul de specialişti), alături de vedete TVR şi Eurovision România. Cei 15 semifinalişti au urcat pe scenă, fiind anunţaţi de artişti care, de-a lungul anilor, au reprezentat România la Eurovision - Elena Gheorghe, Luminiţa Anghel, Monica Anghel, Paula Seling, Cezar Ouatu, Marcel Pavel, Ovi şi Dan Bittman - şi de vedete TVR: Mihai Constantin, Raluca Arvat, Marina Almăşan, Mircea Radu, Costin Deşliu, Stela Popa, Iulia Zgripcea, Radu Tudor şi coordonatoarea proiectului Eurovision 2017, Iuliana Marciuc. Pe parcursul emisiunii, au fost ascultate piesele calificate în semifinală, iar artiştii invitaţi le-au reamintit telespectatorilor câteva dintre melodiile cu care România a participat de-a lungul timpului la Eurovision. Tot în show-ul de duminică, 12 februarie, telespectatorii TVR au aflat detalii despre un concurs al cărui mare premiu va putea fi câştigat numai de cei care îşi vor vota favoritul în Finala Eurovision România.

Reamintim că semifinaliştii au fost aleşi de juriu, în urma audiţiilor care au avut loc la finalul lunii ianuarie. Cei cinci juraţi au fost Luminiţa Anghel, Ovi Jacobsen, Adrian Romcescu, Paula Seling şi Andrei Tudor. Concurenţii au luptat pentru biletul spre scena din Kiev în cadrul Semifinalei de duminică, 26 februarie 2017, Finala Eurovision România fiind programată pentru data de 5 martie. Dacă la Semifinala din 26 februarie, membrii juriului vor alege cele zece piese finaliste, în data de 5 martie, câştigătorul Selecţiei Naţionale va fi desemnat exclusiv de către public, prin televot.

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, timp de 60 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.

Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006). Melodia românească cu cel mai mare punctaj obţinut în finala Eurovision (172 de puncte) este Tornero, compusă de Eduard Cîrcotă şi interpretată de Mihai Trăistariu.

Eurovision Song Contest 2017 va avea loc la Kiev, cu semifinalele pe 9 şi 11 mai şi finala pe 13 mai. Alături de România, în competiţie s-au mai înscris 42 de ţări.