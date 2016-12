Iată ce alimente spun medicii că trebuie să mâncăm în zilele caniculare!

Meteorologii au anunțat zile caniculare în perioada următoare, așa că trebuie să ne luăm toate măsurile pentru a trece cu bine peste acest complicat interval. „Pentru a face față mai ușor efectelor produse de caniculă asupra organismului uman, alimentația trebuie să fie „ușoară“”, spune purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Județeană (DSPJ) Constanța, totodată master european promovarea sănătății și educație pentru sănătate, dr. Loti Popescu. Medicul recomandă să ne răcorim cu fructe de sezon. Astfel, este excelent pepenele verde, dar și cel galben.

Pepenele verde conţine peste 95% apă, 0,3% protide, 1% acizi organici, 3-5% hidraţi de carbon, 60 mg% potasiu, cantităţi foarte mici de sodiu, 4 mg% calciu, 5 mg% fosfor, 0,2 mg% fier, vitamina A, câte 0,02 mg% din vitaminele B1 şi B2, 0,1 mg% niacină şi cca 3 mg% vitamina C, spune dr. Popescu. 100 de grame de miez de pepene conțin12 kcal, deci este foarte bun și pentru a ne menține o greutate optimă. „Prin conţinutul ridicat în apă, pepenele roșu are proprietăţi diuretice. Se recomandă în litiaze renale şi ale vezicii urinare, în hiperuricemii (gută) prin acţiunea sa diuretică. Este bine să se facă mai multe cure de sezon, câte 1-2 kg /zi. În medicina tradiţională, seminţele de pepene verde (şi de pepene galben) se recomandă în litiaza renală şi biliară, indicaţie terapeutică ce pare a fi explicată prin existenţa în seminţe a unei enzime cu acţiune litotritică”, a explicat medicul, citat într-un comunicat al instituției.

Pepenele galben este și el indicat, numai că, dacă îl mâncăm în cantitate mare, trebuie să știm că este greu digerabil. Și el conţine o mare cantitate de apă, 90-95%, 0,6-1% protide, 0,1% grăsimi, 3-6% glucide, 25-3000 U.I. vitamina A, câte 0,03 mg% vitaminele Bl şi B2 şi mici cantităţi de vitamina C. Conţine și săruri de potasiu (75 mg%), calciu (1 mg%), fosfor etc, iar valoarea energetică este de 30 de kcal/100 de grame. „Este mult mai slab ca efecte terapeutice decât pepenele verde, dar este un bun laxativ vegetal, comparabil cu prunele uscate. Se recomandă în anemii, constipaţie, hemoroizi, litiază urinară, reumatism şi tuberculoză pulmonară. Este contraindicat în diabet, în colite, enterite şi dispepsii”, menționează medicul. Este adevărat că pepenii românești nu au apărut încă pe piață, dar până atunci putem apela la cei din import, dar și la alte fructe și legume.

ȘI ALTE FRUCTE ȘI LEGUME

Nu în ultimul rând, dr. Popescu mai recomandă și consumul de ardei gras, prune, piersici, roșii, caise dar și fasole verde. „Ardeiul gras este una dintre cele mai populare legume ale verii, extrem de recomandat în dietele pentru slăbit. Conține o substanță numită capsaicină care acționează la nivelul sistemului digestiv. Elimină toxinele din organism și straturile adipoase care deformează silueta”, spune dr. Loti Popescu. Prunele sunt și ele extrem de utile în dietă. Ele conțin o mulțime de fibre care contribuie la prevenirea constipației și la eliminarea toxinelor din corp. Au și foarte puține calorii, doar 59/100 de grame. Medicul a precizat că aceste fructe furnizează organismului și substanțe nutritive esențiale care îi oferă energia necesară pentru a funcționa corespunzător în zilele caniculare. În cazul piersicilor, ele au un conținut bogat de fibre, astfel că au efect laxativ sau diuretic, ceea ce contribuie la eliminarea toxinelor din corp și la reducerea în centimetri în talie și a kilogramelor pe cântar. Roșiile sunt și ele indicate. Sunt sărace în calorii și bogate în fibre și vitamina C. Caisele sunt extrem de benefice în regimurile de slăbit, spune dr. Popescu, deoarece conțin doar 48 de calorii/100 de grame și sunt extrem de versatile, pot fi transformate în deserturi și mâncăruri delicioase. „Pectina conținută de caise instalează senzația de sațietate pe termen lung”, adaugă doctorul. Indicată este și fasolea verde, ea are foarte puține calorii, este bogată în fibre și fier.