Iată școlile unde părinții cumpără televizoare, imprimante sau videoproiectoare!

13:49:43 / 15 Octombrie 2016

O solutie

De acord,parintii sunt de vina,primaria nu asigura cele necesare,dar nu se poate sa platim an de an fondul scolii intre 30-60 de lei,paza cate 60 de lei pe an,in conditiile in care nu se vad mari investitii in scoala,tot ceea ce se investeste sunt alte fonduri cerute suplimentar,iar paza este asigurata de un singur om. Unde se duc atatia bani care nu se regasesc in chitante nici pt. fonduri ,nici chiar pt. paza? Am propus sa dam cei 2% din salarii scolii si am fost ignorat. De ce ,pentru ca trebuiesc justificate cheltuielile? Pana la urma asta ar putea fi o solutie mai de bun simt si cred ca ar putea acoperi o mare parte din cheltuieli.