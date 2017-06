Iată zonele încadrate cu risc ridicat pentru gripa aviară din Constanța!

Ţinând cont că situaţia epidemiologică actuală este dinamică şi în continuă schimbare, sub aspectul deplasărilor sezoniere ale păsărilor migratoare, virusul HPAI H5N8 (gripei aviare) continuă să reprezinte o ameninţare pentru păsările de curte şi alte păsări captive, cu riscul transmiterii mai departe a virusului între exploataţii în anumite zone cu context de risc ridicat, informează Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Constanța. Ca urmare a instrucţiunilor transmise de către Autoritatea Naţională Sanitară Vterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a materialului emis de Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Delta Dunării, potrivit căruia judeţul Constanţa este traversat de 3 rute principale de migraţie (Est Elbic, Pontic şi Sarmatic), DSVSA Constanța a emis ”Lista zonelor epidemiologice încadrate cu risc ridicat pentru HPAI” aferentă judeţului Constanţa, astfel: ZONA 1: Constanţa, Agigea, Eforie, Techirghiol, Tuzla, Mangalia, com. Limanu, Costineşti, Cumpăna; ZONA 2: Ovidiu, Lumina, Năvodari, Mamaia, Corbu, Vadu, Istria, Nuntaşi, Sinoe; ZONA 3: Ostrov, Lipniţa, Aliman, Dunăreni, Rasova, Seimeni, Dunărea, Ghindăreşti, Topalu, Hârşova, Ciobanu, Conacu; ZONA 4: Medgidia, Satu Nou, Poarta Albă, Galeşu, Murfatlar, Siminoc.

MĂSURI

Pentru a preveni transmiterea virusului gripal, se impun o serie de măsuri obligatorii, axate în mod deosebit pe exploataţiile care deţin păsări de curte, astfel: informarea proprietarilor de animale cu privire la obligativitatea interzicerii adăpării şi accesului păsărilor la sursele exterioare gospodăriei (de ex. Iazuri, heleştee, bălţi, lacuri etc.), precum şi asupra riscurilor de contaminare pe care le reprezintă folosirea, în cadrul gospodăriilor, a materialelor consumabile, de construcţie şi menajere care provin din zone şi locuri frecventate de păsările sălbatice (de ex. stuf, pământ, nămol, pietriș, aşternut pentru păsări etc.), precum şi furajul folosit; ținerea păsărilor de curte în aer liber; interzicerea utilizării rezervoarelor de apă situate în aer liber pentru păsările domestice şi păsările captive; interzicerea adăpării păsărilor domestice şi păsărilor captive cu apă din rezervoare de apă de suprafață care pot fi accesibile păsărilor sălbatice; interzicerea depozitării hranei pentru păsările domestice şi păsările captive într-un mod neprotejat de păsări sălbatice sau de alte animale; interzicerea organizării de prezentări de animale, expoziții, manifestări culturale, târguri şi piețe cu profil avicol; interzicerea utilizării păsărilor-momeală din ordinele Anseriformes și Charadriiformes. Măsurile impuse vor fi menţinute în corelaţie cu perioadele de migraţie a păsărilor sălbatice, potrivit DSVSA. ”De asemenea, în vederea semnalării cât mai rapide a simptomelor de gripă aviară la păsările domestice şi cele captive, proprietarii de păsări au obligativitatea notificării medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi concesionari şi/sau DSVSA Constanţa privind semnele de boală la efectivele de păsări din localităţile cu risc ridicat, în ceea ce priveşte o scădere semnificativă a consumului de alimente şi de apă, a producţiei de ouă, precum şi mortalitate ridicată”, spune directorul DSVSA Constanța, dr. Diana Cristescu, citată în comunicat.

FOCARE - RESTRICȚII RIDICATE

În 3 și 11 aprilie au fost stinse focarele de Influenţă aviară care au evoluat în localitatea Almalău, comuna Ostrov la păsările domestice, precum şi Constanţa, Eforie Sud, Mangalia, Vama Veche şi 2 Mai la păsările sălbatice, fiind ridicate restricţiile sanitare veterinare din acestea, prin respectarea tuturor procedurilor stabilite în Planul de măsuri impus pentru controlul Influenţei aviare la păsările domestice şi la păsările sălbatice, potrivit directorului DSVSA. Din datele menționate s-au ridicat toate restricţiile sanitar-veterinare impuse în zonele de supraveghere şi control, motiv pentru care localităţile din judeţul Constanţa sunt declarate libere de boala Influenţă aviară la păsările domestice şi sălbatice.