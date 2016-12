I-au furat bijuteriile în valoare de 6.000 de lei

A rămas fără bijuteriile moştenire de familie pentru că a avut încredere în nişte muncitori care i-au călcat pragul casei pentru o lucrare de renovare. Este necazul prin care trece o familie de septuagenari din Constanţa. Vasilica şi Ilie Enache spun că au vrut să îşi amenajeze apartamentul şi au apelat la serviciile unor muncitori. Pensionarii şi-au strâns toate lucrurile din casă în saci, au zugrăvit şi s-au gândit să îşi schimbe parchetul, aşa că l-au sunat pe Florin Zidaru, pe care îl cunoşteau de mai bine de doi ani. Tânărul a venit însoţit de o rudă pentru a termina lucrul mai repede. “Ei puneau parchetul în dormitor, iar eu eram cu treabă prin casă. Soţul meu stătea şi îi mai ajuta la ce era nevoie şi îi supraveghea. După ce au terminat, am observat că un sertar de la şifonier era tras. I-am întrebat de ce au umblat acolo şi mi-au spus că au văzut decoraţiile soţului meu, care a fost maistru la Cap Midia, şi erau curioşi. Dar am văzut că mi-a dispărut cutia cu bijuterii, însă ei au susţinut că nu au luat-o. Nu am vrut să sun la poliţie imediat, pentru că nu vroiam să mă fac de râs şi să îi acuz pe băieţi degeaba. M-am gândit că poate am uitat şi am pus bijuteriile în saci şi nu mai ţin eu minte şi am vrut să fiu corectă înainte de a alerta autorităţile. În zilele următoare am răscolit toţi sacii, însă, cum era de aşteptat, nu am găsit bijuteriile. Când le-am spus celor doi că ei le-au luat şi că voi anunţa poliţia, ruda lui Florin Zidaru mi-a spus că nu îl interesează, că are relaţii în poliţie”, a declarat Vasilica Enache, păgubita.

ANCHETĂ Luni după-amiază, femeia s-a prezentat la poliţie şi a făcut o plângere susţinând că i-au dispărut bijuterii în valoare de 6.000 de lei. Păgubita spune că deşi îi cunoaşte pe cei care i-au furat bijuteriile, nu crede că şi le va recupera vreodată. “Bijuteriile erau foarte vechi şi aveau o valoare sentimentală foarte mare. O parte din ele le primisem de la soacra mea şi de la mama mea, iar un lanţ şi o brăţară mi le cumpărase soţul meu în urmă cu doi ani. Vroiam să le dau şi eu mai departe la nurori, însă... nu am mai apucat. În viaţă mai şi pierzi...”, a spus zâmbind Vasilica Enache. Femeia mai spune că, după ce a rămas fără bijuterii, le-a mai dat celor doi muncitori şi banii pentru munca prestată. Ea o suspectează de furt pe ruda lui Zidaru, pe care ştie că îl cheamă Nelu şi are 42 de ani.