Probele prelevate din cele două sortimente de iaurturi \"Danone\", suspectate că ar conţine o substanţă toxică ce poate afecta sănătatea oamenilor, vor fi supuse testelor de laborator în Ungaria. Reprezentanţii Autorităţii Naţionale Sanitar - Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) susţin că specialiştii maghiari vor da un verdict asupra probelor procesate pînă cel mult săptămîna viitoare. „Cred că va mai dura o săptămînă pînă cînd vom primi rezultatele. Pe 29 august, ar trebui să vină un răspuns\", a declarat responsabilulul cu siguranţa alimentară din cadrul ANSVSA, Liviu Rusu. Cele două loturi de iaurturi cu fructe ale companiei Danone au fost retrase din magazinele din România, ca urmare a unei suspiciuni de contaminare cu dioxină, şi au fost puse sub sechestru. \"Un lot are data de expirare 20 august şi altul 11 septembrie. Ambele au fost retrase şi se află sub sechestru. Primul lot, avînd data de expirare 20 august, a ajuns în consum. Ceea ce am sechestrat din acest lot va fi distrus, întrucît este expirat, dar nu putem face asta acum, pentru că loturile sînt sub sigiliu. Le vom scoate de sub sigiliu doar după ce aflăm rezultatele testelor\", a precizat Rusu. Potrivit companiei \"Danone\" România, lotul care expiră pe 11 septembrie are 700 de kilograme. Averizarea privind posibila contaminare cu dioxină a unor alimente s-a declanşat la nivel european la începutul acestei luni, după ce s-a descoperit că unele loturi de aditiv E412, cunoscut sub denumirea de gumă guar, importate din India, conţineau dioxină. După declanşarea alertei europene, \"Danone\" a analizat mai multe loturi de produse, fabricate cu aceleaşi ingrediente şi în condiţii identice, iar rezultatele au fost conform legislaţiei. Grupul \"Danone\" este una dintre cele mai mari companii pe plan mondial pe piaţa produselor lactate, apei minerale îmbuteliate şi biscuiţilor, cu o cifră de afaceri anuală de peste 13 miliarde de euro. Grupul francez este prezent pe piaţa românească din 1996 şi deţine o cotă de piaţă de 50% în domeniul produselor lactate proaspete, oferta incluzînd mai multe sortimente de iaurt şi smîntînă.