Ibrahimovic și-a prelungit contractul cu Manchester United

Clubul britanic Manchester United a anunţat miercuri, prin intermediul site-ului oficial, că Jose Mourinho intenţionează să activeze clauza de prelungire a contractului atacantului suedez Zlatan Ibrahimovic pentru încă un sezon. Ibrahimovic, în vârstă de 35 de ani, va juca pentru formaţia de pe Old Trafford până la sfârşitul sezonului 2017-2018, când va avea 38 de ani. Sosit în vară la Manchester United, la finalul contractului cu PSG, atacantul suedez semnase o înțelegere pe un singur an, cu opţiune de prelungire pe încă unul. Ibrahimovic l-a convins rapid pe Mourinho să-i mai ofere un an de contract, după ce a marcat opt goluri în 14 meciuri jucate în acest sezon.

„Situaţia lui Zlatan e simplă: avea clauză de prelungire pe un nou sezon, iar clubul a decis s-o activeze. În doi ani poate să facă ce vrea, va fi liber. E fericit, dedicat şi iubeşte viaţa de fotbalist la Manchester United. E probabil ultima provocare importantă din cariera sa, aşa că va fi perfect pentru el să stea aici 18 luni. Apoi decizia în privinţa viitorului său îi aparţine”, a declarat Jose Mourinho pentru site-ul oficial al lui Manchester United.

Presa internațională anunțase acum două săptămâni că suedezul ar putea ajunge în Major League Soccer - eșalonul de elită din fotbalul nord-american, unde Los Angeles Galaxy este hotărâtă să-l aducă anul viitor. „Faptul că aș putea juca în SUA este o oportunitate pentru mine. Mă pot vedea cucerind SUA așa cum am făcut în Europa. Mulți dintre fotbaliști rămân într-un singur loc de-a lungul carierei, dar nu este cazul meu”, spunea fotbalistul suedez.

Scandinavul în vârstă de 35 de ani este considerat soluţia perfectă pentru echipa din Los Angeles, unde ar putea fi coechipier cu Robbie Keane, Giovanni dos Santos, Landon Donovan sau Ashley Cole. Galaxy este formaţia la care şi-a petrecut ultimii ani din carieră şi David Beckham.

