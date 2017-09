ICCJ, tras de urechi de un fost şef FBI din cauza lui Puiu Popoviciu

Aşa cum anunţam acum câteva zile, Puiu Popoviciu are un avocat extra: fostul şef al FBI, Louis Freeh. "Sunt profund dezamăgit de recenta decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție a României cu privire la condamnarea penală a omului de afaceri român Gabriel Popoviciu și la sentința de șapte ani de închisoare. Acestea nu sunt susținute nici de fapte, nici de lege", a spus Louis Freeh, potrivit dcnews. "În iulie 2016, am fost repartizat să efectuez un raport independent al condamnării domnului Popoviciu în fața Curții de Apel din România. Am efectuat acest raport cu ajutorul unei echipe de procurori federali experimentați și foști agenți speciali ai FBI, printre care unul care vorbea fluent limba română", a mai zis Louis Freeh. "Echipa noastră a analizat temeinic dovezile prezentate împotriva domnului Popoviciu la proces, inclusiv documente și înregistrări clandestine ale conversațiilor sale.Această analiză a scos la iveală numeroase deficiențe de fapt și juridice în cazul împotriva domnului Popoviciu.De exemplu, martorul principal al procuraturii, care a încercat în mod repetat, dar fără succes, să-l facă pe domnul Popoviciu să se incrimineze prin înregistrări secrete, a recunoscut în instanță că nu a fost mituit de domnul Popoviciu - presupusa mită, inclusiv două sticle de lichior și materiale corporative promoționale (cum ar fi un stilou, un notebook și calendare). Fostul ministru al Educației, precum și alți martori, au mărturisit că terenul Băneasa nu a fost niciodată un bun public și, prin urmare, nu se poate susține acuzația legală de abuz de funcție. Multe alte deficiențe grave de fapt și de drept, incompatibile cu principiile fundamentale ale statului de drept, au fost, de asemenea, subliniate în raportul meu", a mai declarat celebrul avocat.