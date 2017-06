Ice Cube are stea pe Hollywood Walk of Fame

Rapperul devenit actor Ice Cube a primit luni o stea pe Hollywood Walk of Fame și le-a mulțumit tuturor celor care l-au ajutat de-a lungul carierei sale în muzică și în filme, relatează Reuters. Prieteni și membri ai familiei au asistat la ceremonia de pe Hollywood Boulevard, inclusiv Dr. Dre, un fost membru al grupului rap "gangsta" N.W.A. "Știți, nu ajungi aici singur și începi să ai succes făcând muzică, filme, încercând să fii creativ, dar nu-ți imaginezi că vei ajunge pe Hollywood Walk of Fame într-o zi", a mărturisit Ice Cube. "Așa că ziua de astăzi nu este de fapt despre Ice Cube, ci despre oamenii care m-au ajutat să ajung aici", a adăugat el. Ice Cube, pe numele său adevărat O'Shea Jackson, a dobândit celebritatea în anii '80, alături de Dr. Dre, în cadrul trupei rap N.W.A. de pe coasta de vest a SUA, scriind multe dintre versurile cântecelor pentru celebrul lor album "Straight Outta Compton". După ce a părăsit grupul din cauza unei dispute privind drepturile de autor, el a lansat albumul său solo de debut "AmeriKKKa's Most Wanted" în 1990.

Rapperul și-a început cariera în filme în 1991 cu un rol în filmul lui John Singleton despre viața în ghetoul din Los Angeles, "Boyz n the Hood". De atunci, Ice Cube a mai apărut în filmele "Friday", "Barbershop" și "Three Kings".

Ice Cube a fost și producătorul filmului biografic din 2015 "Straight Outta Compton", care a spus povestea N.W.A. Fiul său O'Shea Jackson Jr. a interpretat rolul său în film.