Ice T și soția sa Coco Austin așteaptă primul lor copil

Starul din ”Lege și Ordine”, Ice-T și soția sa Coco Austin, fotomodel și vedetă de televiziune, așteaptă primul lor copil, scrie portalul TMZ. Cei doi s-au căsătorit în 2001, relația lor fiind subiectul unui serial reality show difuzat în perioada 2011-2013. Ice-T, în vârstă de 57 de ani, al cărui nume real este Tracy Lauren Marrow, are doi copii, Tracy Marrow Jr. și Letesha Marrow, dintr-o relație anterioară. Soția actorului, Coco Austin, are 36 de ani și este la prima sarcină, aceasta declarând pentru portalul E! News că își dorește să aibă copii. ”Nu vreau să ajung ca unele femei la vârsta de 80 de ani și să nu am pe nimeni în jurul meu”, a declarat Coco Austin, adăugând că își dorește să-și audă copiii cerându-i ajutorul. Vestea privind primul copil al cuplului vine cu doar câteva zile înainte de începerea la 3 august a show-ului de televiziune ”Ice and Coco”, produs de canalul Fox.