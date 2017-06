iCEE.fest - giganţi din industria online, digital și tech, la Bucureşti

În 15 și 16 iunie, peste 100 de experți globali din industria online, digital și tech vor reveni la București să prezinte cele mai noi tendințe în domeniul care schimbă radical majoritatea modelelor tradiționale de business. Nume importante, începând cu giganții globaliGoogleșiFacebook, vor prezenta pe cele 6 scene aleiCEE.festviziunea lor legată de viitor.

Festivalul va acoperi anul acesta mai multe zone de interes, în tot atâtea evenimente paralele:disruption(modele de business neconvenționale),realitate virtuală si augumentată,digitalhealth(cum tehnologia schimbă sistemul tradițional în medicină),digital content,e-commerce,ad tech(tehnologii pentru îmbunătățirea campaniilor online),marcom(despre tendințele în marketing şi comunicare), creativitateşistartups.

În plus, anul acesta, festivalul propune două evenimente-satelit noi, dedicate caselor inteligente (smart homes) şi tehnologiei care schimbă modul tradițional în care funcționează băncile și sistemele de plată (fin tech).

Pe site-ul oficial găsițilista actualizată de speakeri, detalii legate de principalele linii de conținut din acest an, precum și numele companiilor care vor prezenta, în detaliu. FestivaluliCEE.fest- Interactive Central and Eastern Europe Festival- este organizat deThinkDigitalRomânia. Internațional, festivalul e susținut deIAB Europeși, în plan academic, deThe University of Sheffield. Ultimele bilete disponibile se pot cumpăra depe site-ul iCEEfest.com.