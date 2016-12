Ice-T îşi lansează propriul brand de coniac

Ice-T a semnat un acord cu Aiko Importers şi Pay Up Management pentru a promova un brand nou de coniac, intitulat Original Gangster XO Brandy, rapperul american renunţând la plata onorariului pentru acest serviciu, în schimbul unor acţiuni în cadrul celor două companii. Reprezentanţii companiei Aiko Importers l-au contactat pe starul american, în vârstă de 52 de ani, pentru a-i propune această colaborare. Mickey Bentson, managerul cântăreţului, care deţine casa de discuri Pay Up Records, a confirmat aceste informaţii. ”Ice-T şi cu mine am avut o discuţie, iar eu i-am spus: «Trebuie să vezi neapărat prezentarea lor!». I-a plăcut gustul şi designul sticlei. Urmând indicaţiile lui Ice-T, le-am spus că nu vrem bani, ci un parteneriat cu ei. Ice-T a ajuns la concluzia că ar fi mai bine să iniţieze acest parteneriat, pentru a putea lansa în viitor şi alte branduri. Sticlele sunt minunate, iar coniacul este fantastic”, a declarat el.

Cognacul Original Gangster XO Brandy este produs în Franţa şi îmbuteliat manual, în sticle de dimensiuni mici. Ice-T nu este primul star hip-hop care promovează un brand de băuturi alcoolice. P. Diddy promovează votca Ciroc, iar fanii lui Dr. Dre îl pot vedea pe acesta făcând reclamă brandului Aftermath Cognac.