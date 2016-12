Icoane luminoase pe sticlă, la Universitatea „Ovidius”

O expoziție originală de icoane pe sticlă luminate electric a fost vernisată, ieri, în holul clădirii rectoratului Universității „Ovidius” de pe bulevardul Mamaia. Responsabil pentru această inițiativă care le aduce în atenția studenților - și nu numai - semnificația religioasă a Crăciunului este artistul plastic bulgar Ilia Yankov din Varna. La inițiativa sa, împreună cu mai mulți studenți ai Facultății de Arte, a fost realizată o expoziție inedită al cărei vernisaj a avut loc ieri, la prânz, prilej cu care artistul bulgar a declarat că dorește să extindă proiectul.

„Este un vitraliu lucrat cu o tehnică aparte, împreună cu studenții. Am ales imagini religioase și scene din Biblie. Am realizat niște casete, niște suporturi pe care aceste lucrări sunt expuse și luminate uniform de două neoane din interior. Imaginile arată astfel vii și spectaculoase. Am făcut împreună cu studenții un curs special, în cadrul căruia am venit cu această idee și am lucrat împreună. Sunt un artist plastic care se ocupă de vitralii și artă pe sticlă sau în sticlă. Sunt 32 de icoane expuse, câte patru pe un singur suport, fiind opt suporturi. Am satisfacția că le-am realizat într-un timp scurt și vor putea fi admirate aici până după Sărbători. Suporturile vor rămâne pentru a fi expuse și alte lucrări. Sunt icoane care oferă lumină la propriu, sunt imagini care trăiesc prin lumină”, a declarat Ilia Yankov.