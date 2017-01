”Idealul meu a fost să devin un Domnu' Trandafir și cred că am reușit”

13:38:54 / 05 Decembrie 2015

Tot respectul

Tot respectul pentru astfel de profesori. Din păcate realitatea politicienilor este alta. Cum se numesc în limba română cei care fură banii altora? Ei se numesc hoţi, bandiţi, tâlhari. Deoarece guvernul a furat banii profesorilor, cei pentru dezvoltare profesională şi banii pentru haine şi încălţăminte, bani prevăzuţi în buget de guvernul Ponta, considerăm că persoanele responsabile pentru această infracţiune sunt hoţi, tâlhari, bandiţi, adică Iohannis, Cioloş, miniştrii de finanţe şi educaţie şi alte persoane din Administraţia prezidenţială şi din guvern. Ce or avea aceşti hoţi cu profesorii? Profesor este şi Iohannis. Liderul de sindicat Nistor trebuie să îşi dea demisia deoarece a pactizat cu hoţii şi tâlharii. Vorbeam acum un an de politica de austeritate pe care o va face Iohannis. Unii au criticat părerea mea. şi am mai scris atunci şi despre continuarea politicilor antinaţionale ale administraţiei Băsescu. Asta se poate face acum, cu " guvernul meu". A şi venit FMI în România probabil pentru un nou împrumut înrobitor, pentru privatizarea a ceea ce a mai rămas din companiile de stat, etc... Păi nu vă este ruşine Iohannis, Ciolş şi restul de la PDL, PNL, etc? Nu am capacităţi financiare, dar cine are şi este patriot să îi dea în judecată pe nemernici. În primul rând sindicatul profesorilor. Păi Iohannis are avere , şapte case,etc; Cioloş şi compania sunt plini de bani şi au proprietăţi în străinătate. Ei nu sunt pentru popor, pentru propăşirea românilor. Ei nu respectă jurământul pe care l-au depus la începerea mandatului şi de aceea trebuie să facă păşcărie peste 20 de ani, obligatoriu. Au interese meschine şi de aceea vând România. Uite: exploatarea lemnului de către austrieci şi unguri, jefuirea poporului român de resursele sale naturale. Asta este. Dacă suntem proşti o să ne dea aceşti străini cît n-o să putem duce. Hoţilor, bandiţilor, tâlharilor. Să Daţi banii la profesori. Eu nu v-am jignit. Aşa scrie în dicţionare: cei care fură banii oamenilor se numesc hoţi, tâlhari, bandiţi.