“Ideea retragerii trupelor a fost lansată pentru faultarea lui Băsescu“

- a declarat George Măndilă, liderul PNG Constanţa

Liderul PNG Constanţa, George Măndilă, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că nu se poate ca, sub presiunea morţii unui soldat sau a lipsei disponibilităţilor bugetare, fără o minimă consultare cu aliaţii internaţionali şi cu cei din Coaliţia care conduce ţara, să se anunţe retragerea trupelor din Irak. “Sînt consecinţe incalculabile, atît la nivelul opiniei publice, cît şi la nivelul politicienilor decidenţi din UE şi SUA. Chiar dacă anumite cancelarii occidentale, pentru a face un joc politic, s-au arătat încîntate de această idee, la un moment dat, cînd stai să analizezi, ştii deja că acei oameni te vor vinde. Nu este corect ce s-a întîmplat, iar aici, principala vină o are primul ministru Tăriceanu, preşedinte al PNL, şi ministrul liberal al Apărării, Teodor Atanasiu. Pe de altă parte, salutăm poziţia miniştrilor de Externe şi de Finanţe, care au votat împotrivă, în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. Ideea aceasta nu a fost lansată pentru a salva vieţi româneşti în Irak sau pentru a reduce costurile, ci pentru un cîştig de imagine şi pentru intenţia evidentă de a-l faulta pe preşedintele Băsescu. Poate că nu este el un preşedinte perfect, dar aici are dreptate: angajamentele României trebuie respectate“, a declarat Măndilă. El a mai spus că această problemă trebuia discutată în spaţiul public şi că trebuia luată o decizie după şase luni, după ce au fost aduse argumente solide în acest sens. “Noi nu sîntem ca celelalte ţări europene, cum a fost Spania, care şi-a retras, în 24 de ore, trupele, sau Italia. Noi avem de spălat o anumită ruşine, iar ruşinea se spală cu o faptă corectă şi cinstită, dusă pînă la capăt. Angajamentele în astfel de probleme delicate trebuie respectate“, opinează liderul PNG Constanţa.

În altă ordine de idei, Măndilă a spus că proasta gestionare a site-ului Ministerului de Finanţe, prin faptul că acesta nu a mai fost actualizat din toamna anului 2004, împiedică buna desfăşurare a activităţii băncilor şi pune pe drumuri agenţii economici care nu pot face dovada bunei funcţionări din cauza unor incompetenţi. “Mi s-au plîns mai multe persoane din mediul de afaceri care nu îşi pot desfăşura activitatea pentru că site-ul ministerului nu este actualizat. Aşteptăm din partea ministrului de Finanţe să corecteze această greşeală şi să pună în funcţii oameni capabili“, a mai spus Măndilă. Liderul PNG a adus în discuţie şi domeniul agriculturii, care, în opinia lui, poate fi îmbunătăţit prin fondul european de orientare şi garanţie agricolă. “Aceasta este instrumentul de finanţare a politicii agricole comune şi vizează susţinerea pieţei produselor agricole şi restructurarea agriculturii. Fără susţinerea sectorului agricol înseamnă să se participe deliberat la distrugerea agriculturii locale“, a spus Măndilă.