Ideea suspendării lui Băsescu, respinsă de conducerea USL

CONTRADICŢII ÎN USL O resuspendare a preşedintelui a devenit un motiv serios de dezbatere în USL, unde părerile sunt împărţite pe această temă, chiar şi în interiorul partidelor care compun alianţa aflată la Putere. Cert este că teoria suspendării rămâne în discuţie şi că sunt tot felul de opinii pro şi contra. O contradicţie pe tema suspendării lui Băsescu are loc inclusiv în interiorul PC, unde actualul preşedinte are o cu totul altă părere decât preşedintele fondator al acestei formaţiuni. Dacă, în urmă cu trei zile, preşedintele fondator al PC, Dan Voiculescu, susţinea că e nevoie de o nouă suspendare, ieri, preşedintele PC, Daniel Constantin, a declarat că, în momentul de faţă, o nouă suspendare din funcţie a lui Băsescu nu este pe agenda cetăţeanului din România şi că nu există nicio decizie în acest sens în PC sau în USL. „Dar, reiterez faptul că vom lupta în continuare cu Băsescu”, a spus Daniel Constantin. El a arătat că, din punctul de vedere al conservatorilor, orice zi în plus a lui Traian Băsescu la Cotroceni nu face decât deservicii României, atât în plan intern, cât şi internaţional. Despre o coabitare cu şeful statului, Constantin a comentat: „Nici nu vreau să mă gândesc la lucrul acesta, eu vreau să coabităm cu cetăţenii”.

ŞI PONTA E ÎMPOTRIVĂ Împotriva ideii de a-l suspenda, din nou, pe Traian Băsescu s-a exprimat şi premierul Victor Ponta, care a declarat, duminică seară, că nu crede că se mai poate lua decizia suspendării din nou a preşedintelui, deoarece ar implica un risc prea mare pentru ţară. Victor Ponta a adăugat că, deşi doreşte ca Traian Băsescu să nu mai fie preşedinte, „România trebuie să evite o criză de aceeaşi amploare în viitor”. În plus, fostul ministru de Interne Ioan Rus, suspectat de apropiere faţă de pedelişti, i-a sfătuit pe liderii USL să negocieze cu preşedintele Traian Băsescu, pentru că altă soluţie nu există. Un curent prosuspendare ar mai fi în PNL, însă nu este o variantă susţinută unanim nici în rândul liberalilor.