Idei de cadou

ARTĂ Constănţenii care nu s-au decis încă asupra cadourilor pe care le vor oferi persoanelor iubite cu ocazia Sărbătorilor au ocazia să găsească o gamă generoasă de produse la Târgul de Crăciun de la Pavilionul Expoziţional. Comercianţii au adus diverse produse: obiecte de artă, mobilier din secolul XIX şi tablouri realizate cu aplicaţie în chihlimbar, produse naturiste, îmbrăcăminte, cărţi, accesorii, decoraţiuni, jucării, chiar şi bijuterii. Printre cei care expun la târg se numără şi constănţeanul Adrian Stănescu, artist plastic, al cărui stand este plin cu picturi pe sticlă, pânză şi chiar pe scoici; basoreliefuri şi sculpturi în lemn. Adrian Ştefănescu spune că la realizarea acestor lucrări au contribuit toţi membrii familiei. „Provin dintr-o familie de artişti plastici, iar meseriile de pictor şi sculptor le-am învăţat de la tatăl meu. Toată familia lucrează la aceste obiecte de artă, pentru că toţi sunt talentaţi”, a spus Stănescu, care a avut prima expoziţie pe litoral în 1971. El a spus că una dintre piesele de rezistenţă ale sale este o sculptură în lemn reprezentând „carul cu boi”, pe care artistul a realizat-o în doar două zile.

VINURI DE COLECŢIE O altă prezenţă inedită la Târgul de Crăciun este o firmă din Republica Moldova care comercializează o gamă largă de vinuri de diferite categorii, cunoscute sub marca „Garling Collection”, vinurile fiind produse şi îmbuteliate în patru mari podgorii: „Ciumai”, „Ceba-Vin”, „Trifeşti” şi „Ungheni-Vin”. Interesant este că unele tipuri de vin din Republica Moldova sunt îmbuteliate în sticle având diferite forme. Vinurile din colecţia „stradivari” (garling nectar, blanck rose, traiminer şi pinot franc) sunt îmbuteliate într-o sticlă având forma unei viori. În plus, aceeaşi firmă a expus şi o gamă de băuturi de colecţie, care pot capta atenţia celor cu mai multă dare de mână. Spre exemplu, o sticlă cu coniac vechi de 33 de ani se vinde cu 1.500 de lei, iar un coniac vechi de 10 ani are preţul de 150 de lei. De asemenea, un vin de colecţie, de 12 ani vechime, se comercializează cu 100 de lei. În altă ordine de idei, clienţii târgului mai pot găsi coşuri cadou, care se comercializează cu 50 de lei.