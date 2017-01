Ieftiniri de „doi bani” la carburanţi

În pofida faptului că preţul petrolului pe piaţa internaţională a scăzut substanţial, companiile româneşti continuă politica reducerilor nesemnificative. După două luni în care marii jucători authtoni s-au întrecut în diminuări de tarife deloc impresionante, compania Petrom a anunţat ieri reducerea cu şase bani pe litru a preţurilor de referinţă ale benzinei. Astfel, benzina Premium fără plumb 95 costă de luni 3,19 lei, Top Premium fără plumb 99+ are preţul de 3,52 lei, OMV Carrera 95 de 3,29 lei, iar OMV Carrera 100 costă 3,92 lei. Cît priveşte tarifele la sortimentele de motorină, compania a păstrat aceleaşi preţuri. Conform strategiei de preţuri a Petrom, în staţiile companiei tarifele pot varia cu pînă la 5% în plus sau în minus. Compania, controlată de grupul austriac OMV, are cea mai extinsă reţea de benzinării dintre companiile petroliere de pe piaţa românească, formată din aproximativ 450 de staţii. Pe de altă parte, compania concurentă LukOil România a redus preţul la benzina cu şase bani pe litru, dar a aplicat aceeaşi politică tarifară şi la motorină, mai ieftină cu pînă la şapte bani la pompă. Benzina COR 95 fără plumb Euroluk costă 3,35 lei pe litru, iar benzina COR 98 fără plumb Super Euroluk 3,71 lei pe litru. Sortimentul de motorină Euro L Diesel este mai ieftin cu şapte bani pe itru şi costă 3,71 lei pe litru, iar litrul de motorină Super Euro L Diesel a fost ieftinit cu şase bani pe litru şi se vinde cu 4,05 lei. Litrul de GPL auto costă ca şi pînă acum 2,38 lei. Grupul petrolier, al doilea mare producător din Rusia, este prezent pe piaţa românească prin subsidiara LukOil România. Şi compania petrolieră Petrom, controlată de grupul austriac OMV, a anunţat că ieftineşte de luni benzinele cu şase bani pe litru.