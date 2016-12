„Iepuraşii” sexy au dat tonul distracţiei de... Paşte

Ca în fiecare an, de Paşte, numeroşi tineri au profitat de timpul liber şi de atmosfera de sărbătoare, alegând să petreacă nopţile sfârşitului de săptămână prin... cluburi. Acestea au fost pline de petrecăreţi, care s-au distrat „în gaşcă”, iar printre cei mai privilegiaţi au fost, de departe, băieţii, care şi-au încântat privirile cu „iepuraşii” sexy care au făcut show-uri provocatoare în cluburile de la malul mării. Dansatoarele „cu urechi şi codiţe din pluş” reprezintă un alt trend care a devenit deja o tradiţie la petrecerile cluburilor constănţene, în perioada Paştelui.

TINERII AU PETRECUT PRIN CLUBURILE DE LA MALUL MĂRII De ani buni, tinerii constănţeni preferă să meargă, imediat după slujba de Înviere, la distracţie. Nopţile de sâmbătă şi duminică au fost agitate, din acest punct de vedere, în întreg oraşul, iar cluburile i-au tentat pe tineri cu oferte de petreceri cât mai fierbinţi, în lipsa concertelor.

„EASTER & BUNNY PARTIES” Unul dintre cluburile constănţene care a organizat petreceri tematice a fost The Bank, acolo unde, pe tot parcursul weekend-ului, a fost organizată o întreagă serie de „Easter & Bunny Parties”. Îmbrăcaţi elegant, de sărbătoare, tinerii au „năvălit” în local după miezul nopţi şi au petrecut până în zori, cu muzică şi dans, renunţând practic la tradiţia de a sărbători Paştele acasă, în familie.

Acest weekend, marcat de atmosfera sărbătorilor, a reprezentat pentru mulţi petrecăreţi pregătirea pentru un nou sezon estival ce va debuta peste două săptămâni şi care va aduce distracţia şi în staţiunile de pe litoral.

PR-ul clubului The Bank, Alis Tudosa, a declarat că aceste petreceri de Paşte au atras un număr mare de tineri, marcând practic ultimele evenimente ale primăverii şi închiderea clubului pentru o perioadă de patru luni. „Bunny Party şi Easter Party au fost petrecerile care au pus amprenta pe weekend-ul acesta. Tinerii au petrecut Paştele în club, unde au fost chiar şi peste 1000 persoane, în seara de duminică. Show-ul animaţiei a fost, bineînţeles, încadrat în tematica sărbătorii, personalul fiind îmbrăcat în costume de iepuraşi. Duminică a fost şi ultima seară de distracţie în The Bank, deoarece clubul şi-a închis temporar porţile şi a pus capăt unui sezon plin de distracţie şi evenimente reuşite. The Bank se va muta, pe timp de vară, în Jupiter, iar deschiderea va avea loc pe 27 aprilie, la Complexul Paradise din staţiune”, a precizat Alis Tudosa.

Numeroase alte cluburi îşi vor redeschide porţile prin staţiunile de pe litoral, în ultimul weekend din această lună, pentru a întâmpina primul... val de tineri ce vor veni să se distreze la mare, de 1 Mai.