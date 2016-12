Iepuraşii de partid

La Constanţa, în PD-L, PNL şi PRM se anunţă dispute crîncene pentru şefia acestor partide. În acest an cu iz electoral, unul decisiv pentru soarta preşedinţiei, mă refer, evident, la apropiatele alegeri pentru locul suprem la Cotroceni, am asistat deja la numeroase conflicte. Fără îndoială, la acest capitol, pe primul loc se situează PD-L, un partid aflat mereu în fierbere. Ce-i drept, în ultima vreme, s-a simţit că cineva a tras frîna de mînă, în tentativa de a temporiza oarecum gîlceava generală. Cu toate că, la un moment dat, se părea că partidul se va rupe în două, cu Stavrositu pe o parte şi cu Banias pe cealaltă parte, s-a aşternut subit liniştea! Pedeliştii constănţeni au fost reduşi la tăcere. E limpede că de sus, de la centru, au fost transmise directive noi. Ele sună cam aşa:” Ciocul mic, vin alegerile prezidenţiale!” Trebuie să recunosc, o măsură înţeleaptă, pentru că de rezultatul alegerilor de la sfîrşitul acestui an depinde, sînt sigur, în mare măsură, şi soarta PD-L. Cu alte cuvinte, reluarea păruielilor politice din interiorul partidului sînt de-a dreptul puerile şi inutile, pentru că nu se ştie în ce direcţie o va lua PD-L în toamnă! Sigur, este o măsură organizatorică, poate chiar o mişcare tactică, dar asta nu înseamnă că “ revoluţionarii” din partid au intrat în vacanţă. Că tot veni vorba, se pare că Zanfir Iorguş, una dintre vedetele politice de pe plan local, nu a avut parte de o vară prea dulce. Supărată foc pe starea de lucruri existentă în teren, Elena Udrea, mama pedeliştilor constănţeni, l-a cam dat la spate. Sau, cel puţin, aşa îi cade domnului deputat în cărţile ghicitoarei de la Arsa. O derogare similară, privind amînarea alegerilor pentru şefia organizaţiei municipale Constanţa, a fost aprobată şi în PNL. Prelungirea timpului de aşteptare a stimulat dorinţa unora de a se înghesui şi ei la plăcinte. Ca atare, au apărut pretendenţi noi, cu ifose şi aere de mari politicieni. Înţeleg că, în plan tactic, în PNL se pune un accent direct pe viteza de reacţie a …iepuraşilor, care, atenţie, după cum spune Sorin Andrei, sînt recrutaţi de prin alte partide. Vorbind despre posibilii lui contracandidaţi pentru preşedinţia PNL Mangalia, a dat de înţeles că iepuraşii ar putea purta tricouri roşii sau portocalii. Domnia sa face trimitere la anumite formaţiuni politice cu influenţă în teritoriu. După cum am mai comentat, la Mangalia, pînă acum, în fruntea liberalilor s-a aflat iepuraşul cu tricou portocaliu. Poate că, după alegerile de la municipiu, o să-i taie unii faţa. Moda iepuraşilor nu reprezintă o premieră. De regulă, de cînd a intrat în politică, urechilă este nelipsit de la competiţiile politice de acest gen. De regulă, într-un partid, iepuraşii fac jocurile ascunse ale celor care vor să influenţeze votul în beneficiul unui anumit candidat. În politică, la Mangalia, iepuraşul politic este un personaj emblematic. În Consiliul Local, fără îndoială, sînt foarte mulţi iepuraşi. Unora dintre ei, din cauza promisiunilor neonorate pînă în prezent, le-au crescut foarte mult urechile. Singurul partid în care iepuraşul nu şi-a găsit un loc comod şi călduţ este PRM Mangalia. În această formaţiune politică, după cum am constatat, Ion Anghel a cumulat toate funcţiile sub el, inclusiv statutul de iepuraş! El centrează iepuraşului şi tot el dă cu capul. Desigur, dacă o mai fi în PRM. În campania electorală pentru alegerile locale, a existat un iepuraş în persoana lui Eugen Pricopie. E posibil ca el să reapară în ecuaţia pentru Consiliul Local sau pentru postul de viceprimar… Motiv de supărare pentru leu. Stiţi doar cine este leul.