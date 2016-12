Iepuraşul de Paşte vine cu super-oferte la executări silite

TOTUL E DE VÂNZARE. Reducerile la bunurile executate silit sunt cuprinse acum între 6% şi 50%. „Spre exemplu, un apartament cu patru camere din Bucureşti poate fi cumpărat cu doar 21.000 euro”, spune directorul portalului executari.com, Elena Puică. Interesant este că judeţul Constanţa ocupă locul doi în ţară, după Mureş, în topul celor mai multe oferte de gen, cu peste 200 de apartamente, vile, case, terenuri şi maşini executate silit fie de bănci, fie de Fisc. În cazul maşinilor, spre exemplu, preţul mediu este de 2.500 euro (plus TVA) pentru mărci populare precum Mercedes, Volkswagen, Ford, Peugeot, Renault sau Dacia. La fel ca şi băncile, societăţile de leasing oferă periodic reduceri de preţuri pentru autoturismele recuperate de la rău-platnici. Există însă o diferenţă - vehiculele sunt vândute prin negociere directă. De cealaltă parte, imobilele se vând doar prin licitaţii. „La ora actuală, reducerile pentru apartamente pornesc de la 25% şi ajung la 50%, iar cele mai multe oferte de gen sunt în Constanţa, Timişoara, Cluj, Piatra Neamţ şi Botoşani”, mai spune Elena Puică. Potrivit estimărilor executari.com, numărul bunurilor scoase la mezat se va dubla, în 2013, la peste 16.000, pe fondul miilor de falimente din industrie şi celor peste o sută de mii de insolvenţe. Anul trecut, valoarea totală a activelor executate a fost de crica 208,5 milioane euro. „Persoanele interesate să participe la licitaţii trebuie să îndeplinească o singură condiţie - să depună o garanţie de 10% din preţul de pornire, pe care o recuperează în cazul în care nu câştigă. Ca soluţii de finanţare, mai multe bănci oferă credite speciale. Spre exemplu, cei interesaţi pot opta să plătească iniţial 50% din preţ, iar diferenţa să o achite în 12 rate egale”, explică Elena Puică.

CE SE ÎNTÂMPLĂ LA LICITAŢII În teorie, totul sună bine. În practică, situaţia se schimbă, unele licitaţii fiind controlate de grupuri de interese mult mai puternice decât o simplă persoană fizică. În urmă cu o săptămână, pe site-ul telegrafonline.ro s-a iscat o discuţie interesantă pe acest subiect, după publicarea materialului „Piaţa executărilor silite, noul El Dorado”. „La licitaţii, după ce câştigi şi plăteşti, trebuie să mergi şi s-o faci pe călăul, să dai lumea afară din casă, nu-i aşa?”, nota un cititor. „Clar poţi găsi un imobil la preţ mic, dar după ce îl cumperi trebuie să investeşti dublu în el, ca să-l aduci la un standard MEDIU”, spunea altcineva. Un alt constănţean a mers la o licitaţie organizată de AFP Năvodari pentru utilaje agricole, însă s-a lovit de foarte multe bariere: „După ce am fost chestionat ca la securitate, am decis să mergem să vedem bunurile care - culmea! - se aflau în custodia EXECUTATULUI (!!!). După un drum de 35 km cu maşina fratelui funcţionarului de la Fisc, am ajuns la fermă. Acolo, cineva care s-a dat drept paznic ne-a spus că patronul nu este prezent şi că el nu este autorizat să ne lase în incintă (!?!?!). Am plecat cu codiţa între picioare de la licitaţiile lor trucate!”. Pe de altă parte, un fost participant la o licitaţie a Fiscului spune că treaba a fost cât se poate de corectă, iar cei care au pierdut au semnat pentru asta: „Poate că se fac mânării, dar nu la nivelul ăsta. Nu cred că se complică cineva cu mărunţişuri”.