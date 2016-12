Iepuraşul liberal cu girofar

Pentru liberali, urmează un sfârşit de săptămână de foc, punctul culminant reprezentându-l alegerile pentru şefia organizaţiei municipale Constanţa. În aparenţă, PNL pare a fi un partid cuminte şi silenţios. Cel puţin, dacă facem o comparaţie, faţă de PDL, unde nu trece o zi fără un scandal de pomină... E drept, la un moment dat, a existat o tentativă de tulburare a “liniştii şi ordinii” în partid. S-a întâmplat la scurt timp după debarcarea lui Călin Popescu Tăriceanu din fruntea PNL. Câţiva răzvrătiţi, în frunte cu Ionel Chiriţă, le-au arătat obrazul “tăriceniştilor”, precum se bate şaua, ca să priceapă alde Haşotti et. comp. Fostul primar al Hârşovei, căruia i se potriveşte de minune fesul dizidenţei cu iz de provincie, a mai zis câte ceva şi în legătură cu vârsta unora dintre cei care se află în fruntea PNL Constanţa. Aşa, cum s-ar spune, ca să priceapă iapa că tineretul liberal e plimbat în lesă! În fapt, ţinta a fost tot Puiu Haşotti, căruia i se reproşa ataşamentul exagerat faţă de domnul Tăriceanu. Mult mai şmecher, ca să nu spun altfel, decât contestatarii săi, domnul senator a prins un culoar favorabil şi şi-a turnat cenuşă în cap. Efectul a fost maxim. Adversarii au fost reduşi la tăcere, fiind luaţi prin surprindere de elanul său autocritic! La scurt timp după acest episod, conducerea organizaţiei judeţene a fost binecuvântată de Crin Antonescu, care, în contradicţie cu Ludovic Orban, i-a iertat pe liderii constănţeni de toate păcatele. Gestul noului preşedinte suprem al liberalilor i-a redus la tăcere pe revoluţionarii de ocazie. După acest episod rămas în coadă de peşte, PNL Constanţa a intrat în vechile sale tipare, conducerea judeţeană asigurându-şi liniştea necesară pentru organizarea alegerilor. Cu toate că, din câte constat, nu se poate vorbi despre existenţa unei strategii, toate cele petrecute până acum fiind rodul întâmplării. În acest context, nu mă surprinde faptul că, doar cu câteva zile înainte de momentul adevărului, a fost aruncat în luptă Victor Manea, lansat din postura de unic favorit la şefia filialei municipale Constanţa. Procedeul a fost patentat de Făt Frumos, care, în tentativa de a-l opri pe Zmeu la graniţă, arunca tot felul de obiecte gen “potcoave de cai morţi” în spate. La prima vedere, repet, alegerile de la municipiu par să reprezinte o prioritate doar pentru echipa lui Dragomir. Deduc asta din declaraţiile şi comentariile apărute într-un ziar local în care se spune că “Ionel Spătaru îi face loc lui Victor Manea la şefia PNL Constanţa”. Am citat exact titlul unui material publicat zilele trecute. După o simplă lectură, tragi concluzia că, în PNL, se fac tot felul de aranjamente, pentru ca, în cele din urmă, să iasă cine trebuie! Nu cred că Victor Manea, după câte îl cunosc, are nevoie de vreun “iepuraş“ cu girofar specializat în descongestionarea circulaţiei către linia de sosire. Nu mă refer la domnul Spătaru, pe care îl sfătuiesc să candideze ca să rupă gura tuturor. Victor Manea este, cu siguranţă, unul dintre cei mai harnici şi mai devotaţi liberali. A căpătat multă experienţă în munca de partid. A tras învăţămintele de rigoare după înfrângerea suferită la alegerile locale pentru Primăria Constanţa. Ca atare, s-a maturizat şi a renunţat la elefant, fosta sa mascotă. Deci, concluzionând, are şanse reale să fie ales preşedinte. Ca să iasă din punctul mort în care a intrat, PNL Constanţa are nevoie de o competiţie internă reală. Ar fi păcat ca, în numele unor interese meschine, anumiţi domni să transforme partidul în platou pentru filmări ca la Buftea!