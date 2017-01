Din cauza minciunilor de buget pe care le spune în Parlament, lui Iepurilă, ca să-i spun direct pe nume alesului nostru, i-au crescut urechile peste cota de normalitate. Iepurilă este expert în amendamente. Cît timp s-a aflat la guvernare, a fugit de răspundere, doborînd toate recordurile în materie de viteză. Cum apărea o răspundere în faţa sa, cît de mică era ea, o lua la goană. Acum, după vechiul său obicei, dă lecţii noilor guvernanţi! A transformat tot ceea ce trebuia să facă pe timpul mandatului său în amendamente. În realitate, are morcovul cît casa. În cazul lui Iepurilă, morcovul nu reprezintă o delicatesă, ci un chin Şi un suspin. De cînd au început să-şi bage nasul noii guvernanţi în afacerile cu petrol din Insula Serpilor, morcovul s-a transformat în coşmar pentru Iepurilă. Înainte, cînd se apropia de o tarabă cu morcovi, saliva din abundenţă. Acum, cînd se apropie de aceeaşi tarabă, transpiră din cap pînă în picioare, indiferent de temperatura de afară. Ca să pară interesant şi preocupat, chipurile, de soarta naţiunii, Iepurilă trage de timp, căutînd nod în papură bugetului. De cînd a căzut de la Putere, făcînd buba la ceafă, îi convine să-şi piardă nopţile prin Parlament. În definitiv, are tot interesul ca domnii care i-au luat faţa după alegeri să bată pasul pe loc. După aceea, cînd îi vine bine, iese în faţă şi se laudă cu creşterea fantomatică a economiei naţionale. Lui Iepurilă îi convine de minune ca actualii guvernanţi să stea blocaţi în şedinţe infinite. Doar ieri am vorbit despre mania şedinţelor…Ca să ne sperie, Iepurilă se deghizează în lupul care aduce criza peste noi. Nici lupul înghiţit de Scufiţa Roşie, după ultimile date din arhivă, nu arăta atît de fioros precum făcătura asta cu urechi întinse pînă în tavan! Unora le-a picat de minune povestea cu criza care mătură tot. Nu spun că este o exagerare de la un capăt la altul al eşichierului politic, dar prea exagerează Iepurilă cînd ne ameninţă că ne ia dracul! Folosind ca un magician povestea cu criza mondială, Iepurilă ne arată tot timpul pisica. Orice măsură drastică şi nedreaptă pe care o ia este justificată de raţionamentul ieftin făcut pe seama crizei. Politica musteşte de-alde Iepurilă. Este, de pildă, unul căruia îi tremură blăniţa la gîndul că s-ar putea să piardă alegerile prezidenţiale. Îi este frică să mai intre în pădure, pentru că acolo îl aşteaptă lupii scărmănaţi de el pe tema “ Recunoşti că eşti corupt?” Au lupii ăştia o foame de răzbunare în ei de nu te mai prinde somnul în veci! Le curg balele, nu alta, ori de cîte ori simt miros de Iepurilă! Unii l-ar găti cu măsline la cuptor, dar tot mai gustos este în propria sa ţeapă, fiind metoda cea mai suculentă de preparare. De cînd a fugit de pe imaş, am pus şi eu chestia asta ca să-mi iasă rima, stă numai la oraş. Îngrijorat de viitorul său politic, mai mult decît sumbru, Iepurilă a luat ţara la blană…În încercarea de a trece puntea, pozează în cel alb, blînd şi iubitor de ţară! Am mai auzit povestea asta…