Iese România din UE? Ce vrea poporul

12:04:39 / 10 August 2016

Sondaj mincinos

Cine plătește ( ONG guvernat de Bruxelles) impune concluzia . Daca plecarea mai usor la munca in Italia si Spania fiind in UE , este evident ca sondajul este tendențios Fondurile UE absorbite reprezinta 50% din cotizația anuală catre UE. Este evident ca UE exploatează la sange țările sărăcite dupa prăbușirea din socialism . Birocrația UE este bine aleasa ca sa nu Reușești . Mass-media nu lămurește pe romani despre adevăratele probleme , ne învârte in mocirla politicii romanești si promovează "vedete " care se prostituează in tara sau la export.