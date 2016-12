Ieşeanca Ada Lupu a câştigat marele premiu al Galei „Hop”

Cea de-a XVII-a ediţie a Galei Tânărului Actor „Hop”, care a debutat marţi, la complexul Vox Maris din Costineşti şi-a desemnat câştigătorii în seara de vineri. După ce zilnic au avut loc concursuri la secțiunile Individual şi Grup precum şi un atelier, cei 40 de concurenţi veniţi din ţară au înfruntat împreună momentul adevărului, în faţa unor nume consacrate ale teatrului şi filmului românesc. Din comisia de jurizare din acest an au făcut parte actorii Ana Ularu şi George Mihăiţă, alături de alte personalităţi, precum Gianina Cărbunariu, Tudor Giurgiu şi Ioana Marchidan.

După un spectacol comun cu elemente de dans şi pantomimă prin care tinerii arti;ti au ironizat dezinhibiţia din societate, prezentatorul Pavel Bartoş i-a nominalizat în aplauze pe fiecare dintre participanţi şi cu ajutorul invitaţilor a realizat decernarea de premii. Astfel, primul premiu al serii, cel pentru prestanţă şi inventivitate a fost acordat tânărului Octavian Costin. Premiile publicului au fost în număr de trei: pentru cea mai bună actriţă, pentru cel mai bun actor şi pentru cel mai bun grup. Ada Lupu din Iaşi a fost astfel favorita publicului, alături de Ioan Alexandru Savu şi grupul Paravan - pentru spectacolul „Două telefoane”.

Regizorul Tudor Giurgiu a urcat pe scenă pentru a anunţa că în fiecare ediţie de Gală va lua cu el la Cluj câte un tânăr actor pentru a îl iniţia în domeniul filmului iar anul acesta a ales-o pe clujeanca Rijeka Sas. Premiul special al juriului „Sică Alexandrescu” a revenit mai apoi tânărului Alexandru Apostol. Florin Piersic Jr. a oferit premiul pentru cea mai bună actriţă la secţiunea individual care a ajuns la Ana Maria Bercu iar premiul pentru cel mai bun actor la secţiunea individual a fost desemnat Andrei Ciopetcă din Iaşi. Premiul special „Cornel Todea” pentru cel mai bun grup a fost acordat tot grupului Paravan pentru spectacolul „Două telefoane”.

Marele Premiu al Galei, acordat în memoria artistului Ştefan Iordache, a revenit tinerei actriţe ieşene Ada Lupu, de 23 de ani. Ea a primit totodată şi premiul special Vox Maris din partea gazdelor care constă într-un sejur de două persoane. „Nu mă aşteptam pentru că nu mi-am pus niciodată problema premiilor care se vor da la final. Pentru mine a fost foarte important că am trecut de preselecţii şi am ajuns aici. Premiul a fost practic surpriza! În prezent am câteva proiecte independente dar am apucat să colaborez şi cu Teatrul Naţional din Iaşi. Această experienţă îmi deschide orizontul, e o oficializare a împlinirii unor aşteptări. E foarte importantă încrederea pe care mi-o oferă această diplomă. Încrederea e foarte importantă în meseria de actor”, a declarat Ada Lupu.

La finalul serii, marele actor Ion Caramitru a urcat pe scenă şi a felicitat organizatorii şi mai ales tinerii participanţi dezvăluind faptul că există intenţia ca în 2015 Gala „Hop” să aibă loc în luna iunie. Cuvântul de final a aparţinut directorului Galei, regizorul Radu Afrim care a spus că cel mai mult îşi doreşte ca directorii de teatre, regizorii şi personalităţile din lumea artistică prezente la eveniment să îi ajute pe toţi participanţii, nu doar pe câştigători şi să-i coopteze în proiectele lor.