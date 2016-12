Ieşenii vor solarii ca la Constanţa

PROGRAME Programele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), unice la nivel naţional - \"Consumăm produse româneşti\", refacerea livezilor dobrogene şi înfiinţarea perdelelor de protecţie a culturilor şi a drumurilor judeţene - sunt dorite de agricultorii din mai multe judeţe ale ţării. Ignoraţi de autorităţile centrale în perioada 2008-2012, reprezentanţii CJC au luat, an de an, din bugetul propriu sursele financiare necesare pentru susţinerea acestor programe. Dacă la partea de împăduriri, costurile au fost reduse semnificativ după înfiinţarea pepinierelor de salcâmi, la solarii şi livezi, sumele au continuat să fie ridicate. Numai că resursele financiare limitate nu au permis CJC să dezvolte astfel de proiecte la adevărata lor capacitate. Reuşita programelor a ajuns şi la agricultorii din alte judeţe, care au început să se intereseze şi chiar să solicite sprijinul CJC. „Până acum, cei de la Bucureşti nu au înţeles efectele pozitive ale acestor programe. Preluarea lor la nivel naţional ar fi însemnat găsirea unor resurse financiare mult mai bune ca ale CJC, care ar fi putut extinde atât programul de solarii, cât şi cel de împăduriri”, a declarat vicepreşedintele CJC, Cristian Darie.

EXEMPLU DE URMAT Ieri, la CJC au venit pentru documentare reprezentanţii Camerei Agricole Judeţene Iaşi. „Anul trecut, la iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi, Cristian Adomniţei, am avut o serie de întâlniri cu reprezentanţii Asociaţiilor Agricole din judeţul Iaşi, în care agricultorii ne-au cerut să implementăm şi la Iaşi programele de la Constanţa. Agricultorii au vorbit doar de programele „Consumăm produse româneşti” şi refacerea perdelelor forestiere. În aceste condiţii, am considerat necesară o deplasare la Constanţa, pentru a ne informa despre aceste programe”, a declarat directorul executiv al Camerei Agricole Judeţene Iaşi, Monica Pandelea. Ea a precizat că se aştepta ca implementarea proiectelor să fie mult mai dificilă. „Din auzite, am crezut că va fi greu. Dar acum descopăr că atât programul de solarii, cât şi cel de refacere a perdelelor forestiere sunt foarte simplu de implementat. Şi, dacă ne gândim că în programul de solarii componenta socială este importantă, prin donarea către instituţiile sociale a unei cote din producţie, putem spune că este foarte benefic”, a explicat Monica Pandelea. Vizita la Constanţa s-a dovedit a fi extrem de utilă, având în vedere că ieşenii au aflat şi de programul de refacere a livezilor. „Eu venisem să mă documentez despre solarii şi împăduriri. Aici am aflat şi despre programul de refacere a livezilor, care, de asemenea, este foarte binevenit. Sunt programe utile pentru fiecare judeţ din România”, a spus Pandelea. Vicepreşedintele CJC, Cristian Darie, a spus că programul de refacere a livezilor poate fi susţinut foarte uşor de la nivel ministerial. „Lansăm de la Constanţa, către ministerele de la Bucureşti, provocarea de refacere a livezilor printr-un program naţional. În primul rând, solicităm un sprijin pentru cercetarea pomicolă, adică un imbold financiar în această zonă. De asemenea, pepinierele să ofere tuturor preţuri modice pentru pomii fructiferi, care, bineînţeles, să fie vânduţi către cei care vor cu adevărat să înfiinţeze livezi. În aceste condiţii, eu spun că, în câţiva ani, nu vom mai avea fructe din import”, a spus Darie.