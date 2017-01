Ieşim din criză în maximum un an după revenirea statelor puternice

România a intrat în criză cu o întîrziere de un an - un an şi jumătate şi îşi va relua creşterea tot cu un decalaj faţă de statele puternice, dar nu mai mult de 8-12 luni, a declarat, ieri, consilierul guvernatorului Băncii Naţionale a României (BNR), Lucian Croitoru. „Aşa cum criza a venit pe patru canale, respectiv comerţul, încrederea, cursul de schimb, dar şi finanţarea, tot aşa cred că acestea vor acţiona simetric la revigorare”, a explicat, într-o conferinţă de presă, Croitoru. Pe de altă parte, el nu este sigur în ce măsură factorii ciclici care au provocat criza au redus deficitele la niveluri sustenabile. „Prima lecţie este că nu capitalismul este de vină pentru criză, ci cei care îl administrează, respectiv politicienii, băncile centrale şi supraveghetorii”, a adăugat el. Consilierul guvernatorului este de părere că aplicarea unei „politici keynesiste”, care prevede o implicare mai puternică a statului în economie, este un pas în direcţia greşită. El a arătat că recurgerea la măsuri keynesiste conduce la pierderea încrederii, aşa cum s-a întîmplat după al Doilea Război Mondial, dar şi la o inflaţie mai mare, precum în anii \'70. Croitoru a amintit că prosperitatea economiei din ultimele trei decenii s-a datorat pieţelor libere. Potrivit acestuia, este în natura umană ca oamenii să se comporte iraţional în perioadele de boom al economiei, ca şi cum creşterea ar dura la nesfîrşit. „Concluzia este că va fi o nouă criză, pentru că este în natura umană să se creadă că perioadele prospere nu se încheie niciodată”, a mai spus Croitoru. În altă ordine de idei, consilierul guvernatorului BNR susţine că adoptarea euro în 2015 nu va fi o misiune uşoară, partea cea mai dificilă fiind reducerea deficitului bugetar sub 3% din Produsul Intern Brut (PIB) pînă în 2011. „Anii 2010 şi 2011 vor fi destul de dificili. Ca să reduci deficitul bugetar de la 7,3% din PIB la sub 3% din PIB este nevoie de o voinţă foarte mare”, a afirmat Croitoru. În ceea ce priveşte reluarea creşterii economice, Croitoru apreciază că trimestrul al treilea din acest an va fi „suficient de negativ” şi abia în trimestru patru economia ar putea arăta semne de atenuare a scăderii. Croitoru a spus că, la nivel mondial, se văd deja semne ale ieşirii din criză, susţinute de creşterea preţului petrolului, care arată o îmbunătăţire a cererii, dar şi stabilizarea preţurilor activelor imobiliare din SUA.