Ieşire în spaţiu reuşită

Cei doi astronauţi ruşi aflaţi la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS) au efectuat cu succes, miercuri, o ieşire în spaţiu care a durat şase ore, în timpul căreia au instalat panourile de protecţie împotriva deşeurilor care plutesc în spaţiu.

Comandantul celei de-a 15-a Expediţii de pe ISS, Fiodor Iurtşikin şi inginerul de zbor Oleg Kotov şi-au început misiunea cu 45 de minute întîrziere, sub supravegherea celui de-al treilea ocupant al ISS, americanca Sunita Williams, rămasă în interior. Fiecare dintre cele 27 de panouri de protecţie din aluminiu cîntăreşte 9 kilograme, măsoară 61 pe 91 de centimetri şi are o grosime de 2,5 centimetri. Cei doi cosmonauţi vor efectua o a doua ieşire în spaţiu pe 6 iunie, pentru a finaliza instalarea panourilor şi a unui cablu pentru o antenă de navigare care va fi utilizată mai tîrziu, în cursul acestui an, pentru ghidarea noii navete cargo automatice europene (ATV).

Deşeurile care plutesc în spaţiu, de origine umană (bucăţi de rachete şi de sateliţi) şi naturală (fragmente planetare), prezintă un pericol serios pentru ISS, în caz de impact. NASA a reuşit să să catalogheze aproximativ 13.000 de obiecte care plutesc în jurul Pămîntului, agenţia americană fiind capabilă să le depisteze cu ajutorul radarelor. Poziţia Staţiei Spaţiale, care se află pe o orbită la 350 de kilometri altitudine, este modificată în funcţie de aceste obiecte. Panourile de aluminiu vor furniza o protecţie împotriva deşeurilor mici, care nu pot fi detectate cu radarele.