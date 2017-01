„Ieşirea din recesiune este o glumă”

În plin miting electoral în comuna vrânceană Tulnici, senatorul PSD Miron Mitrea a comentat ultimul anunţ al Institutului Naţional de Statistică referitor la creşterea economică de 0,6% şi a afirmat că ieşirea din recesiune se va vedea abia peste un an. \"În urmă cu cinci ani, regula era ca o ţară care are creştere economică sub plus 2% intră în recesiune. Acum, dacă o ţară are 0,1% şi 0,6 plus două trimeste a ieşit din recesiune. E o glumă. Ieşirea din recesiune se va putea vedea la un an după acel moment\", a afirmat senatorul PSD Miron Mitrea.