Ieşirea Marii Britanii din UE va avea ca efect consolidarea NATO

Cu Brexitul de pomină al britanicilor în mintea tuturor, tot mai mulți specialiști încep să facă scenarii. Astfel, revista ”Foregin Policy” crede că ieşirea Marii Britanii din UE va afecta economia naţională şi instituţiile europene, dar probabil va avea ca efect consolidarea NATO. ”Cetăţenii s-au pronunţat, iar Marea Britanie va părăsi UE. SUA şi Europa se vor confrunta cu o serie de veşti proaste generate de această decizie: criză economică, slăbirea economiei britanice, instituţii europene mai slabe, şanse mari de ieşire a Scoţiei din Marea Britanie, acestea sunt doar unele dintre provocări. Instituţiile politice şi economice occidentale par să fie într-o situaţie mai proastă decât în urmă cu câteva zile. Singura excepţie ar putea fi la nivel militar. Oricât de contraintuitiv ar părea, ieşirea Marii Britanii din UE probabil va crea o Alianţă Nord-Atlantică mai puternică. Există câteva motive în acest sens. În primul rând este vorba de preocuparea din ce în ce mai mare a tuturor statelor NATO în legătură cu aventurismul Rusiei conduse de Vladimir Putin. Kremlinul a avut mereu obiectivul de a fi cea mai puternică entitate politică din Europa şi probabil va căuta modalităţi de a profita şi mai mult de efectele centrifugale ale democraţiilor din vestul Europei. Încă de la înfiinţare, NATO a furnizat cel mai determinat echilibru militar împotriva acestor eforturi, astfel că popularitatea Alianţei va creşte în Europa. În al doilea rând, prin retragerea din UE, armata Marii Britanii va avea mai multe resurse pentru susţinerea NATO. Un al treilea beneficiu va fi diminuarea competiţiei tacite, dar reale dintre NATO şi UE. În ultimul rând, noul Guvern britanic va fi un partener NATO foarte motivat”, subliniază ”Foreign Policy”, explicând că Londra va depune eforturi pentru a menţine relaţia specială cu Washingtonul.

La rândul său, premierul italian, Matteo Renzi, a declarat că ieșirea Marii Britanii din UE ar putea fi un motiv pentru reformarea Blocului Comunitar, adăugând că UE ar trebui să se concentreze un pic mai mult asupra chestiunilor sociale și mai puțin asupra celor birocratice. ”Mai multă creștere și mai multe investiții, mai puțină austeritate și mai puțină birocrație - acestea sunt principiile pe care le-am propus timp de doi ani, la începutul intrării în izolare. Rezultatul referendumului trebuie să fie respectat, altfel credibilitatea Europei va fi definitiv spulberată”, a adăugat Renzi.

APEL „MADE IN CHINA“ Premierul chinez, Li Keqiang, cere eforturi comune de restabilire a încrederii în economia globală și crearea unui mediu internaţional stabil, în urma perturbărilor cauzate de referendumul din Marea Britanie. Li a mai spus că Beijingul își dorește o UE unită și stabilă și o Mare Britanie stabilă și prosperă. Înainte de referendum, liderii chinezi și-au exprimat susținerea pentru rămânerea Marii Britanii în UE.

Washingtonul este preocupat că ieşirea Marii Britanii din UE va genera pierderea influenţei SUA asupra capitalelor europene, comentează cotidianul ”The New York Times”. ”Oficialii americani cred că cea mai urgentă provocare va fi înlocuirea celui mai de încredere şi celui mai loial partener în relaţia cu ţările europene. Nu va fi uşor. Se spune că nicio altă ţară nu împărtăşeşte viziunea Washingtonului în chestiuni geopolitice aşa cum o face Marea Britanie în materie de securitate și interese comerciale. În plus, puţine naţiuni se implică atât de ferm pentru a influenţa dezbaterile europene în moduri avantajoase pentru SUA”, subliniază NYT. ”Pierderea vocii puternice a Marii Britanii în UE intervine într-un moment foarte prost: exact când SUA şi aliaţii lor se gândesc ce abordare să aibă faţă de o Rusie revanşardă şi să relanseze NATO, când grăbesc semnarea acordului comercial SUA - UE şi caută o soluţie diplomatică la conflictul sirian, soluţie care ar relaxa presiunile migratoare asupra Europei”, argumentează publicaţia. Potrivit NYT, trebuie să existe o altă ţară care să poată face acest lucru pentru SUA, în locul Marii Britanii. ”Nu este un rol pe care Germania să fi arătat că l-ar vrea prea mult. Deşi cooperează cu SUA în diverse domenii, Germania continuă să aibă suspiciuni profunde despre SUA, alimentate şi de informaţiile fostului angajat NSA Edward Snowden, inclusiv despre interceptarea conversaţiilor cancelarului Angela Merkel”, explică NYT, notând că Franţa nu prea are politici compatibile cu cele ale SUA, Italia se confruntă cu probleme economice prea mari, Olanda este prea mică, iar Polonia nu are încă influenţa vechilor state NATO.