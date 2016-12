Ieşirea Spaniei din Zona Euro este exclusă

Cunoscutul om politic spaniol Joaquin Almunia, vicepreşedintele CE responsabil cu portofoliul concurenţei, s-a declarat convins că ţara sa nu va părăsi sub nicio formă Zona Euro. ”Nimeni zdravăn la cap nu va face un astfel de pas”, a mai adăugat Almunia, refuzând să ofere detalii cu privire la linia de credit de 100 de miliarde de euro promisă băncilor spaniole. Cu toate acestea, el a confirmat independenţa Guvernului de la Madrid în luarea deciziilor, dar a reamintit obligaţiile ce îi revin Spaniei în calitate de membru al UE. Cu privire la situaţia din Grecia, Almunia a spus că dacă această ţară nu-şi va rezolva problemele, va trebui să plătească pentru tot. De doi ani, Grecia este problema nr.1 a UE, a indicat el. Agenţia Moody\'s Investors Service a retrogradat, miercuri, ratingul datoriei pe termen lung a Spaniei cu trei trepte, la Baa3, chiar deasupra categoriei speculativ, motivând aceasta prin planul european de ajutor pentru sistemul bancar din Spania, în valoare de 100 de miliarde de euro, care, în opinia sa, ar putea majora şi mai mult povara datoriei suportate de ţară.

Costurile de împrumut ale Spaniei au crescut la un alt nivel record în Zona Euro, creditorii solicitând o rată a dobânzii mai mare, după ce Moody\'s a redus ratingul de credit pentru țară. Randamentul pe zece ani al obligaţiunilor a crescut ieri dimineață la 6,854%, un nivel considerat de analişti ca nesustenabil pe termen lung. Spania a acceptat, săptămâna trecută, un plan de salvare de 100 de miliarde de euro pentru sistemul bancar, din partea partenerilor din Zona Euro. Prin acestă măsură s-a sperat că planul de salvare va calma îngrijorările de pe piețele financiare legate de puterea băncilor spaniole și va ușura costurile de împrumut pentru Madrid.

AJUTORUL INDIGNAŢILOR Mişcarea Indignaţilor din Spania a înfiinţat o bancă alimentară, pe o stradă din cartierul Usera, în sudul Madridului, de unde imigranţii şi spaniolii afectaţi de sărăcie se aprovizionează cu cartofi, morcovi şi fructe. Nu este o organizaţie de caritate, nici a Bisericii Catolice, care distribuie alimente, ci una a militanţilor Indignaţi, întrucât de la apariţia lor, în urmă cu un an, după ocuparea pieţelor şi marile manifestaţii din primăvara lui 2011, pentru a denunţa consecinţele crizei economice, Indignaţii, mult mai discreţi, s-au lansat în această acţiune socială pe tot teritoriul Spaniei. ”Încercăm să creem o economie mai durabilă şi mai dreaptă”, explică Diego Gutierrez, un militant care urcă un sac cu cartofi într-o camionetă, donaţie de la un magazin aparţinând unui cuplu de români. 82 de familii s-au înscris la banca alimentară din Usera, care funcţionează fără niciun ajutor extern. În fiecare vineri, între 20 şi 25 de persoane vin aici să ia alimente, printre care si Jhenny, menajeră cu jumătate de normă, al cărei soţ nu are de lucru de un an. Ea economiseşte astfel circa 60 de euro pe lună. De cealaltă parte, comercianţi din cartier, care au ei înşişi probleme, uneori, donează alimente. Raul Barbero, în vârstă de 41 de ani, proprietar al unui magazin de fructe, îşi aminteşte că timp de doi ani nu a avut nimic de mâncare. Dacă fiecare ar da câte puţin, s-ar aduna mult, a declarat acesta, donând fructe voluntarilor care se ocupă de colectare. O dată pe lună Indignaţii din Usera organizează o bursă de schimburi, unde se pot schimba haine pentru jucării, cărţi sau mobilă. Dar unul dintre cele mai ambiţioase proiecte ale lor este o cooperativă care oferă servicii sanitare sau de zugrăvire, folosind şomeri, care are în total 230 de salariţi organizaţi în trei echipe la Madrid. Cooperativa va începe să producă săpun şi bere, cu scopul de a înfiinţa sucursale în toată Spania. În opinia lui Arturo de Bonis, fost şef al proiectului Băncii Mondiale în Africa, în vârstă de 55 de ani, unul din fondatorii proiectului, Indignaţii au evoluat pentru că oamenii au înţeles că numai protestele nu vor fi suficiente pentru a schimba situaţia.

Într-o ţară în care unul din patru oameni din populaţia activă este şomer, Indignaţii au găsit un teren fertil pentru acţiunile lor: comandouri anti-expulzare, relocarea familiilor fără adăpost, ajutor juridic în domeniul drepturilor privind lucrul. La Madrid, aceştia au creat de asemenea ”bănci de timp”, în care timpul devine o monedă, permiţând plata unor servicii, de la reparaţii de biciclete la servicii de tuns. Pentru fiecare oră donată, clientul poate primi serviciu pentru o oră. Toate serviciile au acelaşi preţ: o oră la coafor echivalează cu o oră la kinetoterapie.