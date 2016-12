Igaş se jură că la Arad nu se dă mită electorală

Pedeliştii au dovedit că sunt campioni la inventat scuze atunci când se simt ameninţaţi că manevrele lor pot fi date în vileag. Ministrul de Interne, Traian Igaş, fin al şefului statului, se încadrează perfect în categoria membrilor PDL care spune orice doar pentru a creşte în ochii electoratului. Prezent la Parlament, la comisiile de resort, pentru a prezenta bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Igaş a fost întrebat ce părere are de faptul că prin proiectul postat pe site-ul MAI au scăzut pedepsele pentru fraude electorale. În loc să răspundă punctual, Igaş s-a grăbit să jure că la Arad, zona de unde îşi trage el rădăcinile, nu se fură voturi pentru că acolo nu s-ar fi inventat mita electorală. (Am trăit s-o auzim şi pe asta?!). Traian „Gură de Aur” uită că PDL-ul nu o dată a fost prins cu raţa-n gură, ci de “n” ori iar principiul cine se scuză se acuză funcţionează perfect în orice circumstanţe. \"Eu nu susţin mita electorală. Cei care au astfel de deprinderi trebuie penalizaţi. Eu vin dintr-o zonă, de la Arad, unde această practică nu există. Vom discuta în momentul în care acest proiect va fi promovat. Aşteptăm să luăm propuneri, pentru că proiectul este la transparenţă\", a răspuns el, vrând să mai stoarcă nişte voturi de la românii care încă îi mai cred pe cuvânt pe pedelişti.