Iggy Pop crede că muzica seamănă cu heroina

Rockerul american, care va lansa un album inspirat din romanul ”Posibilitatea unei insule” al scriitorului francez Michel Houllebecq, a declarat, glumind, că “literatura seamănă cu cocaina, iar muzica, cu heroina: prima îţi ascute spiritul, iar a doua te prosteşte”. “Literatura este foarte importantă pentru mine. Romanul lui Michel Houllebecq ilustrează anumite lucruri pe care le aveam şi eu în minte, referitoare la sex, la moarte şi la sexul opus”, a declarat Iggy Pop într-un interviu. Acesta a ţinut să precizeze, totodată, că în muzica pe care a compus-o în anii săi de tinereţe s-au regăsit numeroase influenţe din William S. Burroughs, Jack Kerouac şi Allen Ginsberg.

Noul său album poartă un titlu franţuzesc, “Préliminaires”. “Întreaga intrigă a romanului este o acţiune prevestitoare a morţii. La vîrsta mea, fiecare acţiune este o pregătire înainte de moarte: să alegi să faci sau să nu faci sex, să munceşti sau să te distrezi, să alergi după bani sau după libertate...”, a explicat Iggy Pop. Iniţial, Iguana, aşa cum a fost supranumit Iggy Pop, trebuia să compună doar cîteva piese pentru un documentar despre filmul inspirat din romanul lui Michel Houllebecq. Proiectul a fost în cele din urmă abandonat, din cauza admiraţiei pe care rockerul american o avea pentru cartea scriitorului francez, care amestecă tema clonării cu cea a sectelor, într-o viziune dezamăgitoare asupra condiţiei umane. “M-am recunoscut în această poveste a crizei vîrstei de 50 de ani, pe fondul unor idei SF. Şi am constatat cîteva paralele cu viaţa mea: şi eu aveam cîini, iubite, am petrecut ceva timp pe coasta spaniolă, iar oraşul Miami, unde locuiesc acum, găzduieşte diverse convenţii ale raelienilor, o sectă din ideologia căreia se inspiră acţiunea romanului”. Dincolo de evidenta influenţă exercitată de Michael Houllebecq, “Préliminaires” este un album francofil. Debutează şi se încheie cu o reluare în franceză a piesei “Les Feuilles Mortes” şi a fost ilustrat de desenatoarea franco-iraniană Mariane Satrapi. Iggy Pop şi-a împrumutat vocea unuia dintre personajele din filmul de animaţie “Persepolis”, regizat de Mariane Satrapi şi va colabora din nou cu aceasta, în luna iulie, de această dată pentru un film cu actori adevăraţi. Considerat în mod eronat un album “jazzy”, înainte de lansare, “Préliminaires” combină mai multe stiluri muzicale, apelînd nu doar la jazz, ci şi la rock, pop şi blues. Pe acest album, Iggy Pop are un ton al vocii puternic, dar sentimental: “Voiam neapărat să cînt bine, cu melancolie şi cu cinism în voce, pentru a mă potrivi ambianţei muzicale”, a explicat muzicianul.

Iggy Pop, pe numele său adevărat James Newell Osterberg, a avut succes răsunător pe scena muzicii rock, numeroşi artişti, precum Sex Pistols sau Nirvana, declarîndu-se influenţaţi de stilul său inconfundabil. Considerat un inovator al Punk-Rock-ului, fapt pentru care a fost numit The Godfather of Punk sau The Rock Iguana, Iggy Pop este recunoscut pentru prestaţiile live cu adevărat spectaculoase, debordînd de energie.