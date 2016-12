Iggy Pop renunţă la obiceiul de a plonja în public

Rockerul Iggy Pop a declarat recent că se consideră prea bătrân să mai plonjeze în mijlocul fanilor, în timpul concertelor, un obicei binecunoscut al acestuia, care i-a adus starului numeroase accidentări de-a lungul timpului. Iggy Pop, în vârstă de 66 de ani, este cunoscut pentru exaltarea cu care abordează concertele, dar spune că a început să fie mai reţinut pe scenă, deoarece corpul său nu mai este la fel de rezistent ca în tinereţe. „În trecut, când eram nişte puştani simpatici care cântau cu toată lumea, mă gândeam că trebuie să dăm ce avem mai bun, să avem concerte memorabile. Am făcut fix ce fac copiii mici când nu li se dă atenţie: se aruncă şi aşteaptă să îi prindă cineva. Pur şi simplu mă aruncam de pe scenă, să văd publicul îndeaproape”, a declarat Iggy Pop. „Anul trecut, am plonjat de câteva ori în public şi am făcut exces de zel, aşa că am avut nevoie de copci. La vârsta mea, mă arunc în public, îi salut şi... gata”, a adăugat acesta.

Veteranul rocker a spus că obiceiurile sale nu s-au schimbat doar pe scenă. În loc să mai petreacă toată noaptea, ca în trecut, Iggy Pop preferă ca, după show-uri, să stea cu soţia sa, Nina Alu, şi să bea un pahar de vin. Iggy Pop, pe numele său adevărat James Newell Osterberg, a avut un succes răsunător pe scena muzicii rock, numeroşi artişti, precum Sex Pistols şi Nirvana, declarându-se influenţaţi de stilul său inconfundabil. Considerat un inovator al punk-rockului, fapt pentru care a fost numit „The Godfather of Punk” sau „The Rock Iguana”, Iggy Pop este recunoscut pentru prestaţiile live cu adevărat spectaculoase, debordând de energie.