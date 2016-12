Igienizarea orașului continuă la foc automat

Angajați ai Serviciului de Spații Verzi din cadrul Primăriei Constanța, voluntari și muncitori de la mai multe firme din oraș și-au dat mâna, în această săptămână, pentru a face curățenie generală în municipiu. Acțiunea face parte din a doua ediție a campaniei „Curățăm Constanța Noastră”, care are loc pe tot parcursul lunii aprilie. În 8 aprilie, acțiunile de igienizare a spațiilor verzi au continuat în Satul de Vacanță, zona Far, parcul de la Gară, Mamaia, în cartierul CET și în Tomis Nord, unde muncitorii au tuns iarba, au tăiat și toaletat arborii, au greblat și cosit în zona parcurilor și scuarurilor. Asemenea acțiuni au avut loc și în cartierul Abator, iar în zona CET și în Brătianu au fost efectuate operațiuni de dezinfecție și dezinsecție. În plus, în cartierul Brătianu au fost reparate platformele de colectare a deșeurilor. Acțiunile vor continua sâmbătă, 9 aprilie, și în alte zone din oraș. Unul dintre programele care se desfășoară în perioada campaniei de curățenie se numește „Cartonașul roșu” și presupune sancționarea simbolică, sub forma unui cartonaș roșu, a celor care sunt prinși că aruncă gunoaie la întâmplare. La a doua abatere, însă, făptașii vor fi sancționați fără drept de apel.