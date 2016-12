Igienizarea unităţilor de învăţământ cu fonduri proprii

Primăria comunei Tortoman a găsit resursele necesare pentru a demara acţiunea de igienizare şi pregătire a unităţilor de învăţământ de pe raza comunei, în vederea începerii noului an şcolar. “Bani pentru alte proiecte nu avem la buget. Abia reuşim să supravieţuim cu banii pe care îi avem. Nu am dorit ca elevii din comună să înceapă noul an şcolar într-o instituţie nepregătită. Am găsit cu greu în buget finanţarea pentru acţiunea de igienizare a şcolii şi grădiniţei din comună. Este tot ceea ce putem face. În rest suntem la mâna autorităţilor judeţene şi a celor centrale. Dacă ne dau bani mai supravieţuim, dacă nu, închidem primăria şi plecăm acasă”, a declarat primarul comunei Tortoman, Lucian Chitic.