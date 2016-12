Ignoranţa Guvernului sfâşie industria textilă

• CONCURENŢA NELOIALĂ, O PROBLEMĂ GRAVĂ • Dacă textiliştii care au exportat au dus-o ceva mai bine, cei care lucrează pe piaţa internă s-au lovit de două mari probleme - puterea scăzută de cumpărare a românilor (majorarea TVA, scăderea veniturilor, disponibilizările etc) şi concurenţa neloială a importatorilor şi comercianţilor de „chinezisme”. „Guvernul ar fi trebuit să supravegheze mult mai bine piaţa, în special în zona vămilor, unde intră în ţară mii de produse contrafăcute, vândute apoi la preţuri de nimic. În Timişoara spre exemplu, există o zonă de desfacere numită Fâşia Gaza… De asemenea, costurile pentru firme au crescut enorm, deşi am fi avut nevoie de sprijin pe partea de fiscalitate, mai ales acum când lichidităţile din piaţă sunt reduse. Nu în ultimul rând, ne-au făcut praf toate şcolile profesionale, este greu pentru textilişti să găsească angajaţi calificaţi”, spune Maria Grapini. La jumătatea lunii trecute, FEPAIUS a formulat o listă cu 16 dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă industria uşoară şi cu mai multe soluţii, propuse chiar de întreprinzători, pe care a trimis-o ministrului Economiei, Ion Ariton. „Până la această dată, nu am primit un răspuns. Probabil aşteaptă să expire termenul legal, de 30 de zile. Soluţia nu este însă neimplicarea. Firmele trebuie să se asocieze într-o federaţie care să preseze în continuu Guvernul”, spune Grapini.

ESTE NEVOIE DE O ASOCIAŢIE PATRONALĂ CARE SĂ PRESEZE ÎN CONTINUU GUVERNUL

• SPECULA ŞI LIPSA DE IMPLICARE A BNR NU AJUTĂ EXPORTATORII • Preşedintele FEPAIUS consideră că scumpirea anunţată de 30% la gaze nu va putea fi suportată de industriile prelucrătoare, fără ca patronii să nu facă disponibilizări sau majorări de preţ. „Exportatorii au avut o viaţă mai uşoară, dar acum se întâmplă ceva ilogic, aberant - economia este în criză, dar leul se întăreşte, influenţat de speculă şi de lipsa de implicare a băncii centrale, fapt care nu îi ajută deloc pe exportatori. Şi oricum, Guvernul nu ar trebui să se laude cu plusul exporturilor. N-au avut niciun merit în această privinţă”, spune Maria Grapini, care precizează că FEPAIUS va încerca să blocheze majorarea preţului la gaze. În plus, organizaţia patronală face presiuni pentru a introduce încă de pe acum o directivă europeană din domeniul fiscalităţii, care va deveni obligatorie din 2013, respectiv „obligativitatea plăţii facturilor la 30 zile”. „Sperăm că aşa statul nu ne va mai jecmăni, cu întârzieri atât de mari, care ajung şi la 90 de zile. Eu am fost dat în insolvenţă de un partener, pentru că nu am putut achita o factură, iar statul avea datorii la mine de peste 3 miliarde lei. Practic, aveam de recuperat mai mulţi bani decât datoram. În orice caz, mare ne-ar fi mirarea să se aprobe introducerea directivei”, spune Dan Petriţa, unul dintre textiliştii veniţi la Constanţa, în această perioadă, la târgul Confintex.

FIRMELE SUNT JECMĂNITE DE STAT, CARE ÎNTÂRZIE PLATA FACTURILOR CU MULT PESTE TERMENUL DE 30 DE ZILE

• GUVERNUL IGNORĂ DIALOGUL SOCIAL • O dovadă clară a faptului că statul nu dă doi bani pe antreprenori, chiar şi atunci când „face” ceva pentru ei, este cardul Kogălniceanu, facilitatea prin care IMM-urile accesează credite garantate, cu dobândă subvenţionată. „Am făcut parte din comisia de dialog social pentru ordonanţă şi am contestat vehement criteriile de plată impuse de Guvern. Actul normativ a ieşit de parcă n-am fi vorbit niciodată. Criteriile sunt extrem de ambigue - nu poţi lua bani dacă ai avut incidente majore de plată sau dacă ai fost în insolvenţă. Ce înseamnă incident major? Acum, toată lumea dă în insolvenţă pe toată lumea, pentru întârzieri de-o zi”, explică preşedintele FEPAIUS.

LEGEA TREBUIE SĂ FIE PRECISĂ, ALTFEL APARE CORUPŢIE

• PRIORITĂŢI GREŞITE • Maria Grapini mai acuză Executivul şi de proastă gestionare a fondurilor europene, din cauza incompetenţei autorităţilor de management: „Am un proiect CÂŞTIGAT, pentru achiziţii de utilaje cu bani de la UE şi aştept de TREI ani să se aprobe plată. Probabil că nici nu voi mai avea nevoie de ele, când se dă OK-ul. Se spune că firmele nu aplică, dar nu e vina noastră. Avem teancuri de proiecte, care sunt însă prost gestionate de autorităţi. Nici nu mai vorbesc despre fondurile de pe axa de Resurse Umane a POS, care a fost accesată numai prin nepotisme. S-au luat milioane de euro, fără niciun impact asupra pieţei. Ce forţă calificată de muncă avem? Unde sunt toţi aceşti profesionişti şcoliţi pe bani comunitari? Proiectele firmelor de textile au fost respinse, de cele mai multe ori, pentru că noi chiar vroiam să facem ceva cu banii”. Nici ministrul Muncii, Sebastian Lăzăroiu, nu scapă neşifonat, mai ales din cauza „priorităţilor greşite”. „Am avut o întâlnire cu el şi ne-a spus că priorităţile lui sunt reorganizarea, legea asistenţei sociale, informatizarea sistemului şi fondurile europene. Nimic în plan pentru sprijinirea firmelor”, mai spune Grapini.

TÂRGURI DE CONTRACTĂRI NUMAI PENTRU PRODUCĂTORI. „TREBUIE SĂ ELIMINĂM TALCIOCUL”, SPUN TEXTILIŞTII

• EVAZIUNEA E ÎN FLOARE • Un calcul simplu arată că necesarul de angajaţi al producătorilor de lenjerie intimă ar fi de 37.000, spune Dan Petriţa, patronul unei firme de profil din Târgu Mureş. „Noi avem doar 2.500 de oameni, cu tot cu Jolidon. Unde este diferenţa de marfă? De ce nu se vede în acte? E clar că evaziunea fiscală este în floare, altfel nu poţi explica de ce unii comercianţi vând chiloţi cu 2 lei perechea. Eu, spre exemplu, am fost nevoit să dau afară 10 oameni, din 20. Şi asta nu e tot. Se vând costume la 120 lei… aşa ceva este imposibil”, spune textilistul. De aceeaşi părere este şi un producător din Sibiu, care consideră că firmele din industria uşoară ar trebui să plătească TVA la încasare şi să beneficieze de scutiri de la plata taxelor şi impozitelor, cel puţin cinci ani de acum înainte, singura condiţie fiind obligativitatea reinvestirii profitului: „De asemenea, avem nevoie de instrumente de plată mai bune. Biletele la ordin nu mai au nicio valoare. Până la urmă, e normal că devin rău-platnic, dacă nu pot să îmi recuperez datoriile”. Problemele industriei uşoare nu se opresc aici şi am avea nevoie de un ziar întreg pentru a le prezenta pe toate. Totuşi, mesajul Mariei Grapini este unul simplu: „Firmele trebuie să se asocieze, să facă magazine multi-brand, să meargă împreună la Guvern, să participe la târguri”. Pe cont propriu, în ţara marinarului-jucător, nimeni nu are şanse.