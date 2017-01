Ignoranţa prefectului Culeţu îngroapă Grindul Chituc

Protejat atît de acte normative interne, cît şi pe plan internaţional, Grindul Chituc este pe punctul de a fi retrocedat de către Comisia Judeţeană de Fond Funciar în fruntea căreia se află prefectul Dănuţ Culeţu. Fără acordul de principiu al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, fără ca măcar să se ţină cont de faptul că terenurile din Grind se află în litigiu după ce ARBDD şi Agenţia Domeniilor Statului au atacat în instanţă începerea procedurii de împroprietărire! În ciuda faptului că legislaţia în vigoare nici măcar nu ar permite viitorilor proprietari să păşească în zona protejată a Grindului, apoliticul prefect liberal Culeţu, demonstrînd că habar nu are de legislaţie şi de ce se află la conducerea Prefecturii, nu exclude ipoteza ca, în viitor, investitorii să transforme Grindul în bîlci, asemenea plajelor din sezonul estival 2006. Potrivit Academiei Române, conservarea Grindului Chituc trebuie să rămînă o prioritate pentru România, ţara noastră aflîndu-se deja în colimatorul organizaţiilor internaţionale de mediu pentru nerespectarea regimului zonelor protejate. În timp ce, la Constanţa, Culeţu vrea să pună cruce celei mai valoroase zone din Biosfera Deltei Dunării, în Franţa, autorităţile au înfiinţat o comisie specială pentru a răscumpăra terenuri cu importanţă de mediu. Dar, pe prefectul portocaliu Culeţu, nu îl duce capul decît la... un sat de vacanţă în Grindul Chituc!

Privatizarea Grindului Chituc, prioritate zero pentru prefectul Culeţu

În timp ce specialiştii consideră în unanimitate că Grindul Chituc este o zonă extrem de “preţioasă şi sensibilă”, care trebuie să rămînă, în continuare, neatinsă de mîna omului, Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Pămîntului, condusă de prefectul Dănuţ Culeţu, se grăbeşte să îl retrocedeze. Pe asta s-au axat discuţiile de ieri, cînd Comisia s-a întrunit din nou în şedinţă. Majoritatea membrilor Comisiei au uitat că au stabilit să aştepte acordul de principiu din partea ARBDD înainte de a demara retrocedările, spunînd că aceste împroprietăriri trebuie să fie făcute cît mai curînd. Singurii care şi-au amintit de acest “amănunt” au fost reprezentanţii Administraţiei Domeniului Statului (ADS) Constanţa. “Am hotărît să facem proces verbal pe care să îl trimitem la ARBDD şi să nu validăm punerea în posesie pînă nu se întoarce un răspuns de acolo. Nu avem răspunsul!!!”, a spus reprezentantul ADS Constanţa, Gabriela Georgescu. În plus, ea a atras atenţia asupra faptului că, din moment ce atît ARBDD cît şi ADS au atacat în instanţă demararea procedurilor de împroprietărire în Grindul Chituc, aceste terenuri se află în litigiu şi nu pot fi puse în posesie. “Terenul aflat în litigiu nu are o situaţie clară. În aceste condiţii, cum putem merge mai departe?”, a întrebat în plenul şedinţei reprezentantul ADS Constanţa. Cele două intervenţii ale Gabrielei Georgescu au fost interpretate de către primarul liberal al comunei Corbu, Marian Gălbinaşu, drept o încercare de tergiversare a procesului de restituire a proprietăţilor. Ţinînd morţiş să retrocedeze Grindul, liberalul Gălbinaşu s-a arătat extrem de iritat de intervenţiile reprezentantului ADS, acuzînd instituţia că a devenit o frînă în calea retrocedării. ADS Constanţa susţine însă că în Grind nu există teren arabil, aşa cum afirmă Primăria Corbu, ci doar teren neproductiv. Gălbinaşu a sărit însă ca ars, ripostînd că ADS se află “într-o confuzie totală”: “Exclus, în raportul Ministerului Agriculturii se arată că în zona Grindului Chituc există cîteva sute de ha cu teren de folosinţă categoria V, care, cu uşoare amenajări, pot fi redate circuitului agricol”. Cu alte cuvinte, Gălbinaşu intenţionează să transforme o zonă protejată atît pe plan naţional cît şi internaţional, unde se află plante, animale şi păsări unice în lume, în teren arabil pe care să cultive... lucernă. Printre multe altele, primarul scapă din vedere încă un “mic amănunt”, acela al climei extrem de neprietenoasă cu culturile agricole (grindul este invadat vara de un aer tropical ce aduce secetă şi căldură, iar iarna, de mase de aer subpolar). Extrem de furios că avizul ARBDD ar putea reprezenta o piedică în calea planurilor sale de retrocedare, primarul Gălbinaşu a răbufnit: “Acum ne cramponăm de Biosferă?”. Cine credeţi că a sărit în sprijinul primarului? Apoliticul prefect liberal Culeţu: “Nu ARBDD stabileşte dacă este legal ca cineva să primească teren sau nu”. “Noi am avut o discuţie cu ARBDD şi am hotărît să îşi dea şi ei acordul, dar ei nu îşi pot exprima un punct de vedere asupra dreptului de proprietate”, a adăugat prefectul. Văzînd că se poate baza pe sprijinul prefectului, Gălbinaşu şi-a continuat seria atacurilor la adresa ADS, singura instituţie care a “îndrăznit” să se opună retrocedării unui teren aflat în litigiu şi sub protecţia legii.

Interesele pentru Grindul Chituc, mai presus de legislaţie

Încercînd să depăşească momentul şi să închidă gura ADS-ului, Culeţu a bătut cu pumnul în masă: “Orice întîrziere, după părerea mea, legată de punerea în posesie a acestor terenuri, nu face altceva decît să alimenteze suspiciunile că cineva are interese acolo. Am vrea să revenim la discuţii, dincolo de poziţia ADS!”. Avînd în vedere importanţa europeană de mediu a Grindului şi faptul că retrocedarea acestor terenuri este inutilă, pentru simplul fapt că proprietarii nici măcar nu vor avea acces în zonă, noi apreciem că, de fapt, interesele sînt ale celor care ţin morţiş să distrugă Grindul – primarul Gălbinaşu şi prefectul Culeţu. Se pare că nu ne înşelăm din moment ce prefectul a adăugat că dacă cineva vrea să contruiască un sat de vacanţă în Grind, nu are decît să îl facă după ce va cumpăra teren de la noii proprietari?! Pe lîngă faptul că cele spuse de prefect contrazic toată legislaţia de mediu aflată în vigoare, Culeţu încurajează transformarea unei arii protejate de acte normative internaţionale într-un... bîlci, aşa cum s-au dovedit a fi şi plajele, în sezonul estival 2006. “Viitorii proprietari şi-au dat deja acceptul pentru împroprietărire în această zonă şi, în funcţie de interesele lor şi de destinaţia pe care o vor da terenurilor, doar ei se pot exprima în acest sens”, a continuat Culeţu, demonstrînd că habar nu are de legislaţia în vigoare! L-am întrebat pe prefect, din curiozitate, dacă a solicitat cumva vreun aviz din partea Ministerului Mediului pentru retrocedarea Grindului Ghituc. Răspunsul lui a fost prompt: “Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor nu are atribuţii în procesul de împroprietărire”. Cu alte cuvinte, după mintea lui Culeţu, ministrul Sulfina Barbu poate să blocheze construirea unei şosele de coastă pentru că ar deranja ecosistemul (ciulinii de taluz de la malul mării – n.r.), dar nu poate interveni într-un proces care transformă cea mai importantă zonă din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării într-un punct de atracţie pentru cei cu “interese economice nelegitime”. În şedinţa de ieri, după o lungă serie de discuţii în contradictoriu, toţi membrii Comisiei Judeţene de Fond Funciar au hotărît, vrînd-nevrînd, să valideze şi să trimită la ADS Bucureşti protocolul de punere în posesie a terenurilor din Grindul Chituc. În aceste condiţii, putem spune că soarta acestei arii protejate se află în mîinile ADS, instituţie care poate salva Grindul sau care îi poate decide soarta pe care a avut-o litoralul românesc în sezonul 2006, sub “ilustra” îndrumare a prefectului şi a ministrului Sulfina Barbu.