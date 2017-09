IGPR: Peste 5.300 de persoane cercetate pentru infracțiuni economice în primele șapte luni

10:31:17 / 20 August 2017

IGPR cerceteaza persoane pentru infractiuni economice

Mai Telegrafistilor va rog eu frumos sa transmiteti la IGPR Dl-ui Chestor Dr Bogdan Despescu ca a trecut sau a fost in vizita si pe la IPJ C-ta, nu a luta la cunostinta sau nu a fost informat de sub alterni smecheri ca exemplu Dl Comisar Sef IPJ C-ta Dr in stinte si drept pe la Chisinau ce am reclamat si date furnizate de mine personal cu Infractori economici de la SC Gepeto impex Sa,marele Parlamentar Boroianu R.Aurel si Marin Costica la data de 28/11/2008 si nu au fost inca descoperiti si in continuare au produs fraude,evaziuni fiscale si spalari de bani,sau e posibil d-na Prc Puiu Zarafina ,Adina Florea si alti sa le fi tinut la seratar ca au avut spate si interesul sa apere imaginea,onoare,prestigiul Infractorilor de la Gepeto si prestigiu si onoarea Justitiei sa fie degradat,denigrata si imaginea data cu mizerie.