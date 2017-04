IGPR: Poliţia nu mai are competenţă în cazul Sebastian Ghiţă

Poliţia Română transmite că fotografia lui Sebastian Ghiţă nu mai figurează pe site-ul Interpol având în vedere că autorităţile sârbe au confirmat că acesta a fost arestat pentru 18 zile în vederea extrădării, precizând că, potrivit legii, instituţia nu mai are competenţă în acest caz. "Fotografia inculpatului Ghiță Sebastian a figurat pe site ul instituției până în momentul în care s-a primit din partea autorităților sârbe, confirmarea oficială ca acesta a fost arestat în vederea extrădarii. Autoritățile sârbe ne-au informat că persoana respectivă a fost arestată în Republica Sârbă, pe o perioada de 18 zile in vederea extradării, începând cu 14.04.2017. Poliția Română a informat Ministerul Justiției, pentru că acesta este institutia abilitată a demara procedura de extrădare. Conform prevederilor legale, in acest moment Poliția Română nu mai are competenta in acest caz", transmite IGPR.Poliţia Română susţine că, dacă la momentul extrădării, autoritățile sârbe vor solicita ca partea română sa efectueze escortă în țară a inculpatului, polițiștii români vor efectua acest serviciu.